Digital Asset Banking von InCore Bank: Die erste Bank der Entris Banking Gruppe ist erfolgreich integriert

Zürich – Im Dezember 2022 gaben InCore Bank AG und Entris Banking AG ihre Kooperation im Bereich Digital Assets bekannt. Nach der erfolgreichen Integration in die InCore Bank Plattform, steht den Entris Banking Kundenbanken der Zugang zu Digital Assets offen. Eine erste Bank der Entris Banking Gruppe hat ein Angebot für den Handel und die Verwahrung von Kryptowährungen lanciert.

Privatkundinnen und Privatkunden von Valiant können neu am Markt für digitale Vermögenswerte partizipieren. Dies dank einer Partnerschaft zwischen InCore Bank und Entris Banking, die seit Ende 2022 im Bereich Digital Assets Services eng zusammenarbeiten. Im Rahmen dieser Partnerschaft kombinieren die beiden Unternehmen ihre Expertise und Beratungskompetenz: InCore Bank als technischer Enabler und bevorzugter B2B-Partner im Bereich Digital Assets – Entris Banking als Service Provider für kleinere und mittlere Schweizer Banken mit entsprechendem Netzwerk. Diese Kombination hat sich während dem Projekt als sehr effizient erwiesen und unterstreicht das solide und attraktive B2B Angebot für Banken im Bereich Digital Assets von InCore Bank.

Start mit der ersten Bank – weitere Entris Banken werden folgen

Als erste Bank der Entris Banking Gruppe hat Valiant die Bewilligung der FINMA zum Vertrieb von digitalen Vermögenswerten erhalten. Mit der erfolgreich abgeschlossenen Integration in die InCore Bank Plattform, kann sie ihren Kundinnen und Kunden ab sofort den Handel von Kryptowährungen ermöglichen und von einer hochsicheren, in der Schweiz ansässigen Verwahrungslösung profitieren. Das marktgerechte Angebot ist vollständig in die bestehende Systemlandschaft integriert und mit der Plattform von InCore Bank verbunden. Die Prozesse sind automatisiert und damit hocheffizient – das Handling wird damit so einfach wie bei traditionellen Vermögenswerten.

Mark Dambacher, CEO InCore Bank: «Als regulierte B2B-Transaktionsbank und Pionier im Bereich Digital Assets, unterstützen wir unsere Partner mit unserer Expertise und unseren innovativen «Plug & Bank» Lösungen. Die Zusammenarbeit mit Entris Banking und das erfolgreiche Projekt mit Valiant bestärken uns darin, unsere Vertriebsaktivitäten weiter zu forcieren – wir freuen uns darauf, demnächst weitere Kundenbanken mit Affinität zu digitalen Vermögenswerten an Bord zu nehmen». (InCore Ban/mc/ps)