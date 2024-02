Digital Finance Forum Liechtenstein beleuchtet den Wandel vor 250 Gästen

Das Digital Finance Forum Liechtenstein am 30. Januar in Vaduz hat vor rund 250 Gästen die digitale Transformation in der Finanzindustrie unter die Lupe genommen.

Die Tagung widmete sich dem Thema «Future Trends in der Finanzindustrie» und bot einerseits hochkarätige Referate und Talkrunden und andererseits Breakout-Sessions mit Praxisbeispielen. Auf der Bühne sprachen Liechtensteins Regierungschef Daniel Risch, Microsoft-AI-Experte Martin Moeller, Swiss-Stablecoin-Gründerin Pascale Bruderer und Raiffeisen-Digitalisierungsexperte David Schlösser. Talkgäste waren Neon-Bank-Gründer Jörg Sandrock, Fintech-Expertin Stephanie Wickihalder und LGT-Financial-Services-CEO André Lagger. Durch die Veranstaltung führte Moderator Andi Lüscher. In den Breakout-Sessions gaben Experten von Adnovum, aixigo, Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein und Microsoft Einblicke in Themen wie Digital Assets, Innovation, Smartphone-Forensik und Künstliche Intelligenz.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für Ihren Besuch und bei unseren Partnern für Ihre grossartige Unterstützung!

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im 2025. In der Zwischenzeit sind Sie herzlich eingeladen, am Finance Forum Liechtenstein am 21. Mai dabei zu sein. (Digital Finance Forum Liechtenstein)

Ticket sichern für das Finance Forum Liechtenstein