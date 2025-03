Hochkarätige Branchenvertreter diskutieren am 6. Mai die Zukunft des Finanzplatzes

Vaduz – Das 11. Finance Forum Liechtenstein am Dienstag, 6. Mai 2025, verspricht erneut interessante Impulse und spannende Denkanstösse zur Zukunft der Finanzbranche. Die führende Finanztagung bietet wiederum interessante Referate und Diskussionsrunden, informative Workshops und attraktive Networking-Möglichkeiten. Zum diesjährigen Tagungsmotto «Chancen erkennen – Zukunft gestalten» sprechen renommierte Entscheidungsträger und Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.

Lassen Sie sich das 11. Finance Forum Liechtenstein nicht entgehen und seien Sie dabei an der führenden Finanztagung, welche seit der Premiere 2015 jedes Jahr mehrere hundert Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger der Finanzbranche aus dem gesamten deutschsprachigen Raum vernetzt.

Das Finance Forum Liechtenstein wird von der Regierung des Fürstentums Liechtenstein getragen und von den zentralen Finanzverbänden gefördert. Zahlreiche weitere Partner und Organisationen unterstützen die Veranstaltung.

Das Programm in der Übersicht

12:00 Uhr: Workshops (optional)

➤ Adnovum: Managed Cyber Security Solution

➤ Bank Frick: Produktführerschaft in der modernen Bankenbranche

➤ Liechtenstein Finance: MiCAR: Chance oder Herausforderung?

➤ PrismaLife: AI – Möglichkeiten und Grenzen in der Lebensversicherung

➤ PwC: Steuern und Regulierung: Einblick in aktuelle Entwicklungen

➤ Universität Liechtenstein: Prognose von Bankenkrisen mit KI-Methoden

13:30 Uhr: Begrüssungsansprache

Regierungschef des Fürstentum Liechtenstein

13:45 Uhr: Keynote «Wie weiter in Europa»

Clemens Fuest, Ökonom und ifo-Präsident

14:15 Uhr: Impuls «Wachstum, Wandel, Wirkung: Investieren für die nächste Dekade»

Prinz Max von und zu Liechtenstein, Chairman LGT Group

14:45 Uhr Impuls «Banking zwischen Innovation und Regulierung»

Marianne Wildi, Verwaltungsratspräsidentin Hypothekarbank Lenzburg

15:15 Uhr: Erfrischungspause

16:00 Uhr: Talkrunde «Die Zukunft des Finanzplatzes»

➤ Urs Monstein, Vorstandsmitglied Liechtensteinischer Bankenverband

➤ Bruno Schranz, Vizepräsident Liechtensteinischer Anlagefondsverband

➤ Stefan Wenaweser, Präsident der Liechtensteinischen Treuhandkammer

➤ Fredy Wolfinger, Präsident Verein unabhängiger Vermögensverwalter

16:20 Uhr: Referat «Die KI-Revolution in der Finanzbranche»

Martin Moeller, Head of AI for Financial Services EMEA Microsoft

16:40 Uhr: «Fraud Prevention: Kollaboration als Schlüssel»

Nikolaus Trzeschan, Mastercard

17:00 Uhr: Referat «Die Welt im Umbruch»

Katja Gentinetta, Politik- und Wirtschaftsphilosophin

17:30 Uhr: Networking-Apéro

Aktuelle Informationen finden sich laufend unter www.finance-forum.li

