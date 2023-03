Direktoriumsmitglied Andréa Maechler verlässt die SNB

Zürich – Bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) kommt es zu einem Abgang im Leitungsgremium. Andréa Maechler, Mitglied des Direktoriums, verlässt die SNB per Ende Juni 2023 und wechselt zur Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, wo sie per 1. September Deputy General Manager wird.

Maechler (Jhg 1969) gehört dem SNB-Direktorium seit Juli 2015 an. Sie leitet seitdem das III. Departement der Nationalbank (Geldmarkt und Devisenhandel, Asset Management, Operatives Bankgeschäft und Informatik). Ihre Tätigkeit stand lange im Zeichen einer tiefen Inflation und eines hoch bewerteten Frankens. Die vergangenen zwei Jahre waren hingegen geprägt durch einen Anstieg der Teuerung als Folge der Corona-Pandemie sowie des Kriegs in der Ukraine.

Bevor sie zur SNB kam, war Maechler stellvertretende Abteilungsleiterin in der Abteilung für globale Marktanalyse des Internationalen Währungsfonds. Sie war auch bei anderen internationalen Organisationen tätig, unter anderem beim Europäischen Ausschuss für Systemrisiken und bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Maechler hat einen Doktortitel und einen Master-Abschluss in Internationaler Wirtschaft von der University of California, Santa Cruz, und ein Diplom für Höhere Studien (DES) in Internationalen Beziehungen vom Graduate Institute of International Studies in Genf. (mc/pg)

SNB

BIZ