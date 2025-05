DNB Asset Management eröffnet Repräsentanz in Zürich und verstärkt sein Team

Zürich – DNB Asset Management, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des grössten norwegischen Finanzdienstleister DNB Group, eröffnet eine Repräsentanz in Zürich und ernennt Christoph Salzmann zum Co-Leiter von DNB AM in der Schweiz.

Zusammen mit Michael Bächtiger, der bereits früher zum Unternehmen gestossen ist, verstärkt er die lokale Präsenz und den Service für Kunden und Investoren in der Schweiz. «Die Eröffnung unseres neuen Büros in Zürich und die Ernennung von Christoph Salzmann stellen einen wichtigen Meilenstein in unserem strategischen Wachstum dar», erklärt Amra Koluder, Head of International Clients and Distribution. Dies unterstreicht unser langfristiges Engagement in der Schweiz und spiegelt das Bestreben wider, noch näher an unseren Kunden und Investoren zu sein. DNB Asset Management positioniert sich als spezialisierte, wachsende nordische «Alpha-Boutique», die über CHF 90 Milliarden für institutionelle und private Kunden verwaltet und sich der langfristigen und nachhaltigen Wertschöpfung verpflichtet hat.

Christoph Salzmann kommt von Principal Asset Management, wo er sechs Jahre lang als Head of Fund Distribution für Schweizer Kunden zuständig war. Davor war er in verschiedenen Positionen in der Asset- und Wealth-Management-Branche tätig, unter anderem bei der UBS und BNP Paribas Asset Management. Dabei sammelte er umfangreiche berufliche Erfahrungen und Kenntnisse des Schweizer Marktes. In seiner neuen Funktion wird er mit Michael Bächtiger die Beziehungen im Wholesale-Segment weiter auf- und ausbauen, unter anderem im Schweizer Bankensektor, zu unabhängigen Vermögensverwaltern, Family Offices und institutionellen Kunden wie Pensionskassen und Versicherungen.

Im vergangenen Juli legte DNB AM in der Schweiz sowie in Spanien und Portugal einen Biotech-Fonds auf und stärkte damit ihr sektorbezogenes Angebot weiter. Die Produktpalette wird kontinuierlich erweitert: Neben dem Global Low Carbon Corporate Fund und dem Nordic Investment Grade wurde kürzlich ein neuer Finance Fund für den Vertrieb in der Schweiz registriert. Diese Entwicklungen unterstreichen das Engagement von DNB AM, regional relevante Lösungen für Anleger in der Schweiz anzubieten. (pd/mc)