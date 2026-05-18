Hauptpiste des EuroAirport früher als geplant wieder in Betrieb

Basel – Der EuroAirport hat die Hauptpiste 15/33 nach erfolgreichen technischen und sicherheitsrelevanten Kontrollen früher als ursprünglich vorgesehen wieder in Betrieb genommen. Dank des sehr guten Baufortschritts und günstiger Wetterbedingungen wurde der Flugbetrieb auf der Hauptpiste am Samstag wieder aufgenommen. Ursprünglich war dies erst für den 21. Mai vorgesehen.

Die Wiederinbetriebnahme der Hauptpiste hat keinen Einfluss auf das bereits veröffentlichte Flugangebot der Airlines. Der reguläre Flugplan bleibt unverändert. Mit der Wiederaufnahme des Betriebs auf der Hauptpiste gelten ab dem 16. Mai wieder die üblichen An- und Abflugrouten.

Die Sanierung der Hauptpiste sowie des Taxiway Bravo verlief planmässig. Die Arbeiten waren notwendig, um die Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit der Infrastruktur zu gewährleisten. Für die Sanierung wurde bewusst Beton verwendet, da dieser den hohen Belastungen einer Hauptpiste langfristig besser standhält. Dank der konzentrierten Totalsperrung konnten die Arbeiten effizient durchgeführt und früher als geplant abgeschlossen werden, heisst es in einer Medienmitteilung.

Der EuroAirport hat die Zeit der reduzierten Betriebsaktivität zudem genutzt, um verschiedene Bereiche des Terminals aufzuwerten. Dazu gehören erneuerte Teppiche und Bodenbeläge, modernisierte Ankunftsbereiche, Verbesserungen in den Parkhäusern beim Terminal sowie Renovationen in der Lounge und im Fingerdock. Zudem wurde Halle 3 umfassend modernisiert und vollständig mit Self Bag Drop-Anlagen ausgerüstet. Die Halle wird ab Ende Mai 2026 schrittweise wieder in Betrieb genommen. (pd/mc/pg)