Doppelt so viele Zahlungen mit elektronischer Rechnung wegen Corona

Zürich – Herr und Frau Schweizer werden in der Coronakrise immer digitaler. Aktuell nützen laut Angaben der Schweizer Börsenbetreiberin SIX mehr als zwei Millionen eBill und bezahlen ihre Rechnungen somit digital.

Diese Woche hat SIX erstmals mehr als zwei Millionen registrierte Nutzer und Nutzerinnen verzeichnet, wie es in einer am Freitag vom Finanzdienstleister veröffentlichten Mitteilung heisst. Dabei seien im Pandemiejahr 2020 doppelt so viele Transkationen abgewickelt worden wie im Vorjahr. Rund 100 Banken in der Schweiz bieten ihren Kunden eBill an.

eBill ist die digitale Rechnung, die direkt ins eigene e-Banking gelangt, von überall her bezahlt werden kann und für die der herkömmliche Einzahlungsschein überflüssig ist, wie SIX weiter schreibt. SIX entwickelt und betreibt die eBill-Infrastruktur. (awp/mc/ps)