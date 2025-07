Devisen: Dollar-Schwäche hält weiter an

Zürich – Die Schwächephase des US-Dollar hält weiter an. Sowohl zum Franken als auch zum Euro hat der Greenback in der Nacht Jahrestiefs markiert.

Aktuell wird der US-Dollar zu 0,7921 Franken gehandelt, nachdem er bei 0,7914 auf ein neues Jahrestief gefallen war. Das Euro/Dollar-Paar geht aktuell zu 1,1788 um. In der Nacht war der Euro bis auf 1,1808 Dollar gestiegen, den höchsten Stand in diesem Jahr. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9337 mehr oder weniger auf der Stelle.

Mit dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes steht in den USA im Tagesverlauf eines der Datenhighlights der Woche im Kalender, heisst es in einem Morgenkommentar der Helaba. So deuteten erste Anzeichen darauf hin, dass die Stimmung in der US-Industrie insgesamt weiterhin gedämpft sei. «Der ISM-Index liegt seit zweieinhalb Jahren mit nur wenigen Ausnahmen unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten und auch im Juni wird sich das nicht ändern», schreiben die Experten.

Zudem wird die Geldpolitik sowohl der EZB als auch des Fed in den Fokus rücken. Notenbanker treffen sich zum geldpolitischen Forum der EZB in Sintra. Die Rede von Fed-Chef Powell wird dabei mit Spannung erwartet. Unter anderem wird die geldpolitische Strategie ein Thema sein, möglicherweise aber auch die politischen Versuche der Einflussnahme. (awp/mc/ps)