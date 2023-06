DSM macht Zuchtfische zu Vegetariern: Innovative Lösungen für massvollen Umgang mit Wasser

Wasser steht unter Druck. Gleichzeitig leiden grosse Gebiete unter Wasserknappheit während anderswo extreme Wetterereignisse für Zerstörungen sorgen. Investitionen in den Wassersektor kann für Anleger interessant sein. Entlang der Wertschöpfungskette – Versorgung, Industrie, Beratung, Aufbereitung und Recycling – bieten sich Renditechancen.

Sarah Norris, Investment Director, Head of ESG for Equities abrdn

Rund zwei Milliarden Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Weitere 3,6 Milliarden Menschen verfügen nicht über sichere sanitäre Einrichtungen. Ausserdem zerstören wir die Wasserökosysteme der Welt in einem alarmierenden Tempo. In den letzten 300 Jahren sind über 85 Prozent der Feuchtgebiete der Erde verloren gegangen. Die zunehmende Übersäuerung bedroht das Leben in den Meeren, gleichzeitig nimmt deren Verunreinigung durch Pastik zu.

Ohne Wasser gibt es kein Leben. Angesichts der der wachsenden Weltbevölkerung sind Massnahmen zum Schutz der wertvollen Ressource dringend notwendig. Es geht dabei um die effizientere Wassernutzung und -bewirtschaftung und die Reduktion der Verschmutzung der Meere.

Unternehmen, die den Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen verbessern und die Effizienz der bestehenden Infrastruktur erhöhen, verfügen über Ertragschancen. Auch Unternehmen, die helfen, den Wasserverbrauch zu minimieren oder Wasser so weit wie möglich wiederzuverwenden, dürften profitieren. Ebenso Unternehmen, die verhindern, dass Wasser im Überfluss seine zerstörerische Kraft ausüben kann. Denn im vergangenen Jahr häuften sich auf allen Kontinenten extreme Wetterereignisse mit verheerenden Stürmen, Dürren und Überschwemmungen. Schwere Monsunregen in Pakistan verursachten Sturzfluten und Erdrutsche, bei denen Tausende ihr Leben verloren.

Es gibt unzählige Möglichkeiten, den Wasser haushälterisch zu nutzen, ja sogar zurückzugewinnen. Hier einige Beispiele von Unternehmen, die den Umgang mit Wasser optimieren. Für Anleger kann es sich lohnen, diese genauer anzuschauen.

DSM macht Zuchtfische zu Vegetariern

DSM aus den Niederlanden, das auf Gesundheits- und Ernährungsprodukte spezialisiert ist, bietet unter anderem ein natürliches Algenöl für Fischfutter an und macht so die Zuchtfische zu Vegetariern. Natürlich können nicht alle Aquakultur gezüchtete Fische vollständig vegetarisch ernährt werden. Eine Tonne des Algenöls erspart den Fang von 60 Tonnen Wildfisch zur Herstellung von Fischmehl und Fischöl für die Fütterung von Lachsen. Es schützt so die Artenvielfalt. Das Unternehmen entwickelte aber auch vegane Fischaromen sowie Omega-3-Alternativen aus Algen als Fischersatz an und reduziert so die Überfischung der Meere. Für Kühe hat DSM zudem einen Nahrungsmittelzusatz entwickelt, der den Methan-Ausstoss von Kühen vermindert. Dies ist gut für das Klima.

Xeros ist ein Unternehmen aus Leeds in England, das kleine Kunststoffkugeln entwickelt hat, welche das Waschen von Textilien verbessert. Die Technologie ermöglicht Einsparungen von bis zu 80 Prozent bei Wasser, Chemikalien, Energie und Abwasser. Es schon zudem die Kleidungsstücke, was deren Lebensdauer verlängert. Mikropartikelfilter erlauben es, die Kunstoffkügelchen zurückzugewinnen und so der Umwelt gerecht zu werden. Die Hotelkette Marriott gehört zu den Ersten Kunden von Xeros. Das Unternehmen hat bereits Vereinbarungen mit Waschmaschinenherstellern in China und Indien unterzeichnet.



Hochwasserschutz und Entsalzung von Meerwasser

Tetra Tech aus Kalifornien engagiert sich weltweit in rund 100 Ländern im Wassermanagement. Dazu gehören Projekte zum Hochwasserschutz, zur Bewirtschaftung von Regenwasser, zur Abwasseraufbereitung und zum Management der Wasserversorgung. Wo es möglich ist, setzt das Unternehmen auf natürliche Lösungen, wie z. B. die Schaffung eines «lebenden Wellenbrechers» zur Stabilisierung der Sumpfküste und zur Förderung der Artenvielfalt. 2022 hat Tetra Tech 328 Millionen Liter Wasser aufbereitet und eingespart sowie gleichzeitig 178 Millionen Hektaren Land und Wasser zu schützen, zu bewirtschaften oder wiederherzustellen. Durch die Projekte des Unternehmens wurden ausserdem 20,6 Millionen Tonnen CO2 vermieden.

Die Zahl der Regionen, welche mit Wasserknappheit aufgrund der globalen Erwärmung zu rechnen haben, wird zunehmen. Betroffen dürften grosse Teile Asiens, aber auch Kalifornien und Texas in den USA sowie das westliche Südamerika sein. Doch es gibt Hoffnung. Energy Recovery hat die Meerwasserentsalzung durch Umkehrosmose revolutioniert, indem es die Energiekosten um bis zu 60 Prozent senkt. Dies machte die Entsalzung zu einer valablen Lösung in den grossen Küstenstädten, wo die Entsalzung von Meerwasser Teil des Lösungsmixes für die Wasserknappheit sein sollte.

Sorge tragen zur Ressource Wasser

Die oben genannten Unternehmen sind nur einige Beispiele. Angesichts der steigenden Nachfrage ist davon auszugehen, dass Unternehmen innovative Wege zur Bewältigung unseres Wasserbedarfs anbieten können. In den kommenden Jahren wird dies zunehmend wichtig. Es geht darum, die Zukunft des Planeten zu sichern. Dies gelingt nur, wenn die Menschen Zugang zu sauberem, sicherem und reichlich vorhandenem Wasser haben und das Leben in den Ozeanen geschützt wird. (ESG for Equities/mc)