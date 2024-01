EraCal Therapeutics: Vereinbarung mit Novo Nordisk mit Meilensteinzahlungen von bis zu 235 Millionen Euro

Schlieren – Die Vereinbarung ist ein entscheidender Schritt in den gemeinsamen Bemühungen der beiden Unternehmen, das orale, niedermolekulare Programm von EraCal zu entwickeln und zu vermarkten, da es das Potenzial hat, die Landschaft der Adipositasbehandlung neu zu gestalten.

Novo Nordisk, der europäische Gigant in der Adipositastherapie, ist eine exklusive Zusammenarbeit mit EraCal Therapeutics eingegangen. Novo Nordisk besitzt nun die Exklusivrechte für die Entwicklung und Vermarktung des oralen, niedermolekularen Programms von EraCal – ein potenzieller Wendepunkt in der Behandlung von Fettleibigkeit.

Als Marktführer in der Adipositastherapie und grösstes europäisches Unternehmen nach Marktkapitalisierung festigt Novo Nordisk mit diesem strategischen Schritt seine Vormachtstellung weiter. EraCal profitiert in erheblichem Masse von Vorabzahlungen, Entwicklungs- und Vermarktungsmeilensteinen in Höhe von insgesamt bis zu 235 Millionen Euro sowie von laufenden Lizenzgebühren auf den Umsatz aller vermarkteten Produkte, die aus der Zusammenarbeit resultieren.

Josua Jordi, CEO von EraCal Therapeutics, sieht darin eine Bestätigung der Plattformtechnologie von EraCal und ein Engagement für bahnbrechende Ansätze in der Adipositastherapie. Die Allianz verspricht innovative Lösungen für die globale Herausforderung der Fettleibigkeit und stellt einen bedeutenden Fortschritt bei den therapeutischen Möglichkeiten für die Betroffenen dar.

EraCal nahm 2020 an Venture Leaders Life Sciences teil, gewann 2019 die letzte Stufe von Venture Kick und wurde unter den TOP 100 Schweizer Startups von 2020 bis 2023 gelistet. (Venture Kick/mc/hfu)