Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Basel – Helvetia Asset Management hat die zweite Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund im Umfang von rund CHF 170 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde zu 100 Prozent gezeichnet. Der Emissionserlös wird für den Erwerb von acht hochwertigen Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 229.5 Mio. verwendet. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund gehört nach der Kapitalerhöhung mit einem Marktwert von CHF 1 092.3 Mio. zu den grössten nicht kotierten Immobilienfonds der Schweiz. Die Fondsleitung plant eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange im ersten Halbjahr 2024.

Die vom 7. bis 22. März 2023 für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund durchgeführte Kapitalerhöhung stiess bei bestehenden und neuen Anleger:innen auf starkes Interesse und wurde zu 100 Prozent gezeichnet. Die Emission der neuen Anteile erfolgte kommissionsweise auf «best-effort Basis» im Rahmen eines Bezugsangebots in der Schweiz. Während der Bezugsfrist fand kein Bezugsrechtshandel statt. Das hohe Investorenvertrauen in einem für indirekte Immobilienanlagen schwierigen Umfeld zeugt von der hohen Qualität des Anlagegefässes und den Kompetenzen von Helvetia Asset Management im Bereich Real Estate.

Bei einem Bezugsverhältnis von vier zu eins (vier Bezugsrechte berechtigten zum Erwerb von einem neuen Anteil) wurden innerhalb der Bezugs- und Zeichnungsfrist 1 625 000 Anteile zu einem Ausgabepreis von CHF 106.00 gezeichnet. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 28. März 2023. Ab diesem Zeitpunkt werden sich neu 8 125 000 Anteile im Umlauf befinden.

Der Emissionserlös beläuft sich auf rund CHF 170 Mio. Dieser wird für den Erwerb eines geografisch breit diversifizierten Liegenschaftsportfolios mit hohem Wohnanteil und einem Marktwert von CHF 229.5 Mio. von Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG verwendet. Für die Finanzierung des Portfolioankaufs wird zusätzliches Fremdkapital im Umfang von rund CHF 60 Mio. aufgenommen. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verfügt somit per 1. April 2023 über 47 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 1 092.3 Mio. (Basis: unabhängige Schätzungsexperten per Stichtag 30. September 2022 für das Bestandsportfolio resp. 1. Dezember 2022 für das Zugangsportfolio). Mit der erfolgten Kapitalerhöhung gehört der Helvetia (CH) Swiss Property Fund zu den grössten nicht kotierten Immobilienfonds der Schweiz. Damit sind die optimalen Voraussetzungen für eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange geschaffen. Diese ist fürs erste Halbjahr 2024 geplant. (Helvetia/mc/ps)