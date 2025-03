Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Basel – Die Fondsleitung Helvetia Asset Management AG hat die Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund im Volumen von rund CHF 166 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Alle 1 625 000 neuen Anteile wurden gezeichnet. Mit den Mitteln wird die Akquisition von sieben Liegenschaften aus dem Bestand der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert von rund CHF 252 Mio. finanziert.

Die vom 7. bis 19. März 2025 durchgeführte Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Alle neuen Anteile wurden gezeichnet. Insgesamt belief sich das Emissionsvolumen auf rund CHF 166 Mio.

Die Emission wurde kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Es wurden bei einem Bezugsverhältnis von 5:1 1 625 000 neue Anteile zu einem Ausgabepreis von CHF 102.00 gezeichnet. Die Liberierung und der erste Handelstag der neuen Anteile werden am 24.03.2025 erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt werden 9 750 000 Fondsanteile im Umlauf sein.

Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung wird ein Immobilienportfolio im Wert von rund CHF 252 Mio. erworben. Das Portfolio besteht aus sieben werthaltigen Core/Core+ Liegenschaften mit einem sehr hohen Wohnanteil in den Kantonen Zürich, St. Gallen, Basel-Stadt und Neuenburg aus dem Bestand der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG. Für die Finanzierung des Portfolioankaufs wird zusätzlich Fremdkapital aufgenommen.

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund positioniert sich nach der Kapitalerhöhung mit einem Marktwert der Liegenschaften von rund CHF 1.3 Mrd. im Mittelfeld der börsenkotierten Immobilienfonds, was den Anlegern und Anlegerinnen eine höhere Liquidität der Fondsanteile bietet.

Fondsportrait

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 3. Juni 2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen Schweiz. Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von rund 80 Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im Bestand und das aktive Management des Portfolios. Der Fonds ist hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur breit diversifiziert. (Helvetia/mc/ps)