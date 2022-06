Erfolgreiches Closing der Bellevue Entrepreneur Private Strategie

Küsnacht/Zürich – Bellevue hat von namhaften institutionellen Investoren und vermögenden Privatkunden teils signifikante Kapitalzusagen für ihre Beteiligungsgesellschaft «Bellevue Entrepreneur Private KmGK» erhalten. Diese wurde nun für weitere Zeichnungen erfolgreich geschlossen.

Erfolgreiches Closing dank starker internationaler Investorengruppe

Dank der starken Investorengruppe und des etablierten Netzwerks von Bellevue innerhalb der Schweizer, aber zusehends auch in der deutschen und österreichischen KMU-Landschaft, gelang ein stetiges Wachstum des proprietären Dealflows und der durchschnittlichen Investitionssumme in der Entrepreneur Private Strategie. Seit Beginn der Investmentperiode im Q2 2021 wurde bereits ein signifikanter Teil der zugesagten Gelder investiert. Im Zuge einer weiteren Beteiligung an einem in Deutschland ansässigen KMU wird die Beteiligungsgesellschaft jetzt für weitere Zeichnungen bei CHF 63 Mio. geschlossen.

«Wir sind sehr zufrieden mit dem Fundraising für unseren Bellevue Entrepreneur Private. Das Fondsvolumen haben wir sorgfältig kalibriert, um die zugesagten Gelder zeitnah in ein erstklassiges Portfolio von Wachstumsbeteiligungen investieren zu können. Der Fonds ist der erste einer Reihe von Private-Equity-Strategien, die wir in den nächsten Jahren lancieren werden. Mit der KmGK bauen wir auf unser exklusives Netzwerk und unsere Stärken im KMU-Beteiligungsgeschäft auf. Die bisherige Investitionsaktivität unterstreicht die Skalierbarkeit unserer Strategie und die Qualität unseres Dealflows», kommentiert André Rüegg, CEO der Bellevue Group, das erfolgreiche Closing.

Investitionsschwerpunkt: Wachstumsphase

Seit Beginn der Investitionsperiode hat das Fondsmanagement fünf sogenannte Growth-Equity-Investments in stark positionierte Schweizer KMUs aufgebaut, um deren weiteres Wachstum mit den investierten Geldern zu befeuern. Bei den Unternehmen handelt es sich um «Hidden Champions»; Unternehmen mit klarem Wettbewerbsvorteil und kompetentem und visionärem Management. Der Investitionsschwerpunkt der Bellevue Entrepreneur Private KmGK liegt auf finanziell sehr solide aufgestellten KMUs, die sich inmitten ihrer Wachstumsphase befinden. In einer strategischen Partnerschaft werden die Unternehmen dabei unterstützt, ihren bisherigen Erfolg fortzusetzen und weiter wachsen zu können.

Zu den Portfoliounternehmen der KmGK zählt beispielsweise ein technologisch führender Produzent von Optikkomponenten. Das Unternehmen entwickelt und produziert Hochleistungslinsen und weitere optische Gerätschaften für Industrieanwendungen, aber auch für die Consumer-Electronics-Industrie für den Einsatz in Endgeräten, wie etwa in Smartphone-Kameras. Die Firma verfügt über ein umfassendes Patent-Portfolio, das ihre Technologie und damit den technologischen Vorsprung jahrelanger Forschung & Entwicklung schützt.

Gezielter Ausbau von Bellevue Private Markets

Die Bellevue Entrepreneur Private Strategie basiert auf der Expertise, der Erfahrung und dem Leistungsausweis der auf Direktbeteiligungen spezialisierten adbodmer AG, die 2019 durch die Bellevue Group übernommen wurde und unter dem Dach von Bellevue Private Markets eingegliedert ist.

Bellevue Private Markets mit Sitz in Zug wurde gezielt ausgebaut und soll personell weiter verstärkt werden. Im Rahmen der Weiterentwicklung des Bereichs Private Markets will Bellevue das Angebotsspektrum mit neuen Strategien und Produkten erweitern und weitere Fonds mit einer höheren Anlagekapazität ausstatten. (Bellevue Asset Management/mc/ps)