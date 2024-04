Erik Ganz wird neuer Leiter Real Estate von Strategy & Transactions sowie Assurance Financial Services bei EY Schweiz

Zürich – Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY Schweiz freut sich bekannt zu geben, dass Erik Ganz die Leitung des Bereichs Real Estate bei Strategy & Transactions (SaT) und Assurance Financial Services (ASU FSO) per 1. Juli 2024 übernehmen wird. Er übernimmt unter anderem die Leitung des Real Estate SaT Teams von Karl-Frank Meinzer, welcher in den wohlverdienten Ruhestand tritt.

Mit seinen mehr als 10 Jahren Erfahrung im Immobilienbereich bringt Erik Ganz ein umfangreiches Fachwissen und eine beeindruckende Erfolgsbilanz in die Position ein. Vor seinem Eintritt bei EY Schweiz war Erik Ganz bei einem anderen Big-4-Unternehmen tätig, wo er als Wirtschaftsprüfer und Berater agierte und ein umfangreiches Immobilienportfolio betreute.

In seiner neuen Rolle wird Erik Ganz die strategische Ausrichtung der Real Estate Abteilung von EY Schweiz weiterentwickeln und das Wachstum in den Bereichen Assurance, Valuation, Transaction, Transformation, Sustainability und Data Analytics vorantreiben. Seine Expertise wird dazu beitragen, das Dienstleistungsangebot im Immobiliensektor weiter zu optimieren und den Kunden einen Mehrwert zu bieten.

«EY bietet mir eine ausgezeichnete Möglichkeit, meine Ideen und Leidenschaft für Immobilien einzubringen und die beiden Service Lines zu verstärken», sagt Erik Ganz. «Ich freue mich darauf, mit meinem Team und Partnerkollegen EY Real Estate neu auszurichten, um unseren Kunden umfassende und erstklassige Dienstleistungen anzubieten und gemeinsam Erfolge zu erzielen.»

«Wir begrüssen Erik herzlich im Team von EY und sind überzeugt, dass seine Persönlichkeit, Führungserfahrung und Expertise dazu beitragen werden unser Geschäft im Immobiliensektor weiter auszubauen. Gleichzeitig danken wir Karl-Frank Meinzer für seine geleisteten Dienste und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft», sagt Michael Messerli, Partner und Head of Strategy & Transactions bei EY Schweiz. (EY/mc/ps)