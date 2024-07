Erkundung des Herzens Zentralasiens: Eine Reise durch die Kirgisische Republik

Von Zamira Nazirbekova, CEO Micro Leasing Kirghizstan

Im Herzen Zentralasiens gelegen, erstreckt sich Kirgisistan über eine Fläche von etwa 199’951 Quadratkilometern. Es verfügt über atemberaubende Gebirgszüge, üppige Täler und ein reiches kulturelles Geflecht. Kirgisistan grenzt im Norden an Kasachstan, im Westen an Usbekistan, im Süden an Tadschikistan und im Osten an China. Diese strategische Lage hat seine Geschichte und Kultur massgeblich beeinflusst.

Kirgisistan bietet eine vielfältige Geographie, wobei über 90 % seines Territoriums von Bergen bedeckt sind – die Heimat vieler imposanter Gipfel. Der höchste Berg ist der Dschengisch Tschokusu, auch bekannt als Pik Pobeda, mit einer beeindruckenden Höhe von 7.439 Metern. Dieser majestätische Gipfel ist Teil des Tian-Shan-Gebirges und liegt nahe der Grenze zu China. Diese zerklüftete Landschaft bietet nicht nur atemberaubende Ausblicke, sondern prägt auch das Klima und die wirtschaftlichen Aktivitäten des Landes. Die fruchtbaren Täler, wie das Ferghana-Tal im Süden, haben seit Jahrhunderten die Landwirtschaft unterstützt, während die Berge ein Zufluchtsort für nomadische Hirtengemeinschaften sind.

Die Geschichte Kirgisistans ist ebenso vielfältig wie seine Landschaft. Die Region ist seit Jahrtausenden bewohnt, mit Nachweisen für alte Siedlungen, die bis in die Steinzeit zurückreichen. Im Laufe der Jahrhunderte war Kirgisistan Teil verschiedener Reiche und nomadischer Konföderationen, darunter das Mongolische Reich und die Seidenstrassen-Handelsrouten. Es wurde 1991 unabhängig und hat eine Bevölkerung von rund 6,7 Millionen Menschen.

Wirtschaft und Finanzlage

Die Wirtschaft Kirgisistans ist vielfältig, wobei die Landwirtschaft, der Bergbau und der Dienstleistungssektor eine zentrale Rolle spielen. Die Landwirtschaft bleibt ein wichtiger Sektor, der einen bedeutenden Teil der Bevölkerung beschäftigt und sowohl zum inländischen Verbrauch als auch zu den Exporten beiträgt. Das Land ist bekannt für die Produktion von Getreide, Kartoffeln und Baumwolle sowie für die Viehzucht.

Der Bergbau ist der zweite wichtige Sektor, denn Kirgisistan verfügt über bedeutende Reserven an Gold, Uran und anderen Mineralien. Insbesondere Gold war ein wichtiger Treiber der Wirtschaft, zog ausländische Investitionen an und generierte Exporterlöse. Allerdings bringt die Abhängigkeit vom Bergbau auch Herausforderungen mit sich, darunter Umweltprobleme und die Anfälligkeit für Schwankungen der globalen Rohstoffpreise.

In den letzten Jahren hat Kirgisistan Anstrengungen unternommen, seine Wirtschaft zu diversifizieren und Investitionen in anderen Sektoren wie Tourismus und Informationstechnologie zu tätigen. Die Regierung hat Reformen umgesetzt, um das Geschäftsumfeld zu verbessern, darunter die Vereinfachung von Vorschriften und die Förderung des Unternehmertums. Darüber hinaus hat Kirgisistan von seiner Mitgliedschaft in regionalen Organisationen wie der Eurasischen Wirtschaftsunion profitiert, die den Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Nachbarländern erleichtert hat.

Trotz dieser Bemühungen steht Kirgisistan vor mehreren wirtschaftlichen Herausforderungen, darunter Armut, Arbeitslosigkeit und Korruption. Das Land gehört zu den ärmsten in Zentralasien, mit hohen Einkommensungleichheiten und begrenztem Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen in ländlichen Gebieten. Obwohl die politische Lage relativ stabil ist, ist die vorherrschende Kultur in vielen Bereichen traditionell und lässt keine schnellen Veränderungen zu, was das Vertrauen der Investoren beeinträchtigt.

Kirgisistan und die Schweiz

Obwohl Kirgisistan und die Schweiz geografisch und kulturell weit voneinander entfernt erscheinen mögen, gibt es einige, wenn auch indirekte, Verbindungen zwischen den beiden Ländern.

Eine der bemerkenswertesten Verbindungen besteht im Bereich der Mikrofinanz. Die Schweiz ist Heimat vieler internationaler Organisationen und Institutionen, die eine bedeutende Rolle bei der weltweiten Förderung der Mikrofinanz spielen. Diese Organisationen arbeiten oft mit Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Ländern wie Kirgisistan zusammen, um Finanzierung, technische Unterstützung und Kapazitätsaufbau zu bieten.

Darüber hinaus sind sowohl Kirgisistan als auch die Schweiz Mitglieder verschiedener internationaler Organisationen und Initiativen, die wirtschaftliche Entwicklung, Zusammenarbeit und Dialog fördern. Zum Beispiel sind beide Länder Mitglieder der Vereinten Nationen und der Welthandelsorganisation (WTO), wo sie an Diskussionen und Initiativen zu Handel, Entwicklung und anderen globalen Themen teilnehmen.

Des Weiteren ist die Schweiz in der humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit in Kirgisistan engagiert, insbesondere in Bereichen wie Gesundheitswesen, Bildung und Infrastruktur. Schweizer NGOs und Regierungsbehörden haben Projekte in Kirgisistan umgesetzt, die darauf abzielen, die Lebensbedingungen zu verbessern und schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen zu unterstützen.

Mikrofinanzierung: Unterstützung kleiner Unternehmer

Angesichts dieser Herausforderungen hat sich die Mikrofinanzierung als wertvolles Instrument zur Förderung von Wirtschaftswachstum und Armutsbekämpfung in Kirgisistan herausgestellt. Sie fördert die finanzielle Inklusion, indem sie benachteiligte Gemeinschaften und Bevölkerungsgruppen erreicht. In ländlichen Gebieten, in denen traditionelle Banken selten sind, bieten Mikrofinanzinstitute ihre Hilfe für den Zugang zu Krediten, Sparmöglichkeiten und anderen Finanzdienstleistungen. Dies ermöglicht es den Menschen nicht nur, ihre Lebensgrundlagen zu verbessern, sondern trägt auch zur breiteren wirtschaftlichen Entwicklung und Stabilität bei.

Mikro Kapital ist ein bedeutendes Mikrofinanzinstitut, das in Kirgisistan tätig ist und für den innovativen Ansatz in der Mikrofinanzierung sowie den Fokus auf die Unterstützung benachteiligter Bevölkerungsgruppen bekannt ist. Ein Beispiel für die Arbeit von Mikro Kapital in Kirgisistan ist die Bereitstellung von Mikrokrediten zur Unterstützung kleiner Unternehmen, insbesondere im Bereich des Autoleasings.

Fallstudie: Bakytbeks Geschichte

Bakytbek hat seine eigene Geschichte geschrieben, die einen persönlichen Einblick in die Auswirkungen von Mikroleasing gibt, eine der Hauptaktivitäten von Mikro Kapital in der Kirgisischen Republik (das Leasing-Portfolio von MikroLeasing erreichte Ende März 2024 1,6 Millionen Euro).

«Mein Name ist Bakytbek und ich bin verheirateter Vater von zwei Kindern. Ohne die Möglichkeit einer höheren Bildung war es für mich in Kirgisistan schwierig, eine offizielle Anstellung zu finden. Vor einiger Zeit verliessen meine Frau und ich unsere Heimat, um im Ausland bessere wirtschaftliche Perspektiven zu suchen. Ich fand Arbeit als Bauarbeiter auf einer Baustelle, während meine Frau als Kellnerin arbeitete. Allerdings hatten wir erhebliche Schwierigkeiten mit unserem offiziellen Aufenthalt, da unerlaubter Aufenthalt in diesem Land hohe Geldstrafen und das Risiko der Rücksendung mit sich bringt.

Schliesslich entschieden wir uns, in unsere Heimat zurückzukehren, wo ich begann, kleines Vieh auf dem Markt zu verkaufen. Die Einnahmen waren bescheiden, gerade genug, um Lebensmittel und kleinere Ausgaben zu decken. Um unser Einkommen zu ergänzen, begann ich auch, Teilzeit auf einer Baustelle zu arbeiten, wobei ich die zuvor erworbenen Erfahrungen nutzte. Im Laufe der Zeit erhielt ich mehr Bauaufträge, was es mir ermöglichte, notwendige Werkzeuge zu kaufen und mehr in diese Arbeit zu investieren.

Allerdings wurde der Transport zu einem erheblichen Hindernis. Die Fahrt zu den Baustellen mit öffentlichen Verkehrsmitteln war unpraktisch und Taxis waren unerschwinglich teuer. Freunde schlugen vor, dass ich einen Autokredit beantragen sollte, aber jede Bank, die ich aufsuchte, verlangte einen offiziellen Einkommensnachweis, den ich nicht vorlegen konnte. Folglich wurden meine Anträge abgelehnt.

Eines Tages sah ich eine Werbung von Mikro Leasing auf Instagram und beschloss, es zu versuchen. Obwohl ich wenig Hoffnung auf eine Genehmigung hatte, bot der Mitarbeiter des Unternehmens höfliche und klare Anweisungen, wobei nur minimaler bürokratischer Aufwand erforderlich war. Noch am selben Tag reichte ich meinen Antrag ein und begann, nach einem geeigneten Auto zu suchen. Der Genehmigungsprozess war unglaublich schnell und innerhalb von drei Tagen war ich Autobesitzer.

Der Besitz eines Autos hat meine Ausgaben erheblich reduziert und mir ermöglicht, meine Arbeitsmöglichkeiten zu erweitern. Abends begann ich, Taxi-Dienste anzubieten, was zusätzliches Einkommen brachte. Jetzt ist mein Ziel, den Autokredit schnell abzuzahlen, damit ich das Auto meiner Frau geben und ein grösseres Fahrzeug kaufen kann. Dies würde es mir ermöglichen, Passagiertransportdienste von unserem Dorf in die Stadt anzubieten, ein dringend benötigter Service in unserer Gegend.»