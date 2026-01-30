Eurizon: Ein anhaltender globaler Konjunkturzyklus stützt ein positives Marktszenario

Eurizon-Analysen zufolge zeichnet sich 2026 als ein Jahr ab, das durch die Verlängerung des globalen Konjunkturzyklus geprägt ist, dem siebten seit Beginn der Post-Covid-Phase. Der Stabilisierungstrend wird durch eine weiterhin akkommodierende Fiskalpolitik, eine sich in Richtung Neutralität bewegende Geldpolitik und eine weiterhin unter Kontrolle bleibende Inflation gestützt.

von Maria Luisa Gota, CEO Eurizon Capital

In den USA behält die Fiskalpolitik einen moderat expansiven Kurs bei, während in Europa die Wachstumsförderung durch Investitionspläne in den Bereichen Verteidigung und Infrastruktur vorangetrieben wird. Auf monetärer Ebene sind die Zinssätze in der Eurozone bereits an die Inflation angepasst, während die US-Notenbank ihren Kurs der Zinssenkungen fortsetzt. China passt seine Konjunkturmassnahmen weiter an, um ein Wachstum von rund 5 % aufrechtzuerhalten, was zur allgemeinen Stabilität des globalen Konjunkturzyklus beiträgt.

Anleihen

Das Umfeld stabilerer Zinsen erhöht die Attraktivität festverzinslicher Wertpapiere, die dank ihrer über der Inflation liegenden Kuponerträge und ihrer Funktion als Schutzelement im Falle einer unerwarteten makroökonomischen Abschwächung weiterhin eine zentrale Rolle in den Portfolios spielen.

Kreditinstrumente weisen zwar komprimierte Spreads auf, stellen aber weiterhin eine bedeutende Quelle für zusätzliche Renditen dar.

Aktien

Die Aktienmärkte dürften dank des Gewinnwachstums ihre Aufwärtsdynamik beibehalten. Die hohen Bewertungen von Technologieaktien verdienen zwar Beachtung, der Rest des Marktes weist jedoch Bewertungen auf, die im Einklang mit den langfristigen Durchschnittswerten stehen.

Private Markets

Private Markets bestätigen ihre strategische Rolle als mittel- bis langfristige Anlage und bieten in einem Umfeld, das eine sorgfältige Auswahl der Anlagen erfordert, Diversifizierungs- und Renditepotenzial.

„Das Jahr 2026 beginnt für die Weltwirtschaft ganz im Zeichen der Kontinuität: Wachstum sowie auf Stabilisierung ausgerichtete Fiskal- und Geldpolitik prägen das zentrale Szenario von Eurizon vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten“, erklärt Maria Luisa Gota, Chief Executive Officer und General Manager von Eurizon. „In diesem Zusammenhang bleiben Qualität, Diversifizierung und professionelles Management die wichtigsten Säulen, um einen Zyklus zu meistern, der zwar ausgereift ist, aber dennoch Wert schafft.“ (Eurizon/mc)