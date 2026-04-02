theScreener-Analyse Norwegen: Attraktive Sektoren auch jenseits von Energie

Zug – Die weitere Entwicklung geopolitischer Spannungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Irankonflikt, bleibt schwer prognostizierbar. Vor diesem Hintergrund rücken Märkte mit hoher makroökonomischer Stabilität und geringer direkter Abhängigkeit von geopolitischen Konflikten zunehmend in den Fokus.

Norwegen bietet in diesem Kontext ein interessantes Profil: Unterstützt durch robuste Energieeinnahmen, solide Staatsfinanzen und einen starken institutionellen Rahmen weisen zahlreiche Sektoren – darunter Finanzdienstleistungen, maritimer Industriebereich und Aquakultur – stabile Fundamentaldaten auf. Diese entwickeln sich in weiten Teilen unabhängig von globalen Krisenherden.

Vor diesem Hintergrund analysieren wir den norwegischen Aktienmarkt mit Blick auf sektorale Diversifikation und stilbasierte Anlageansätze. Unsere aktuelle Studie zeigt, welche Opportunitäten sich auch jenseits des Energiesektors ergeben und wie diese im Kontext unterschiedlicher Investmentstrategien einzuordnen sind.

Im norwegischen Markt finden sich weniger als 1% der weltweiten Börsenkapitalisierung mit insgesamt 63 durch theScreener analysierten Gesellschaften. Der OBX Index befindet sich gegenwärtig auf dem Höchststand der letzten 52 Wochen und 46% über dem tiefsten Kurs. Performance seit dem 1. April 2025: 33,5% im Vergleich zu 8,1% des STOXX600 und 15,9% des SP500. Aktuell tendieren 58,3% der Titel aufwärts. (theScreener/mc/ps)

Download Marktanalyse Norwegen (pdf)