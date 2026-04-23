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SNB erzielt im ersten Quartal Verlust von 0,5 Milliarden Franken
Finanznachrichten aus der Schweiz

SNB erzielt im ersten Quartal Verlust von 0,5 Milliarden Franken

SNB erzielt im ersten Quartal Verlust von 0,5 Milliarden Franken
Sitz der Schweizerischen Nationalbank in Bern. (Foto: SNB)
Von moneycab

Bern – Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Quartal 2026 ein negatives Ergebnis erzielt. Der Verlust für die Periode von Januar bis März des laufenden Jahres betrug 497,9 Millionen Franken, wie die SNB am Donnerstag mitteilte.

Diese Zahl ist keine Überraschung. Die Experten der UBS hatten im Vorfeld mit einem ziemlich ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Zum Vergleich: Im gesamten letzten Jahr hatte die SNB einen Gewinn von 26,1 Milliarden Franken erzielt, dabei im ersten Quartal einen solchen von 6,7 Milliarden.

Das Ergebnis der SNB hängt stark von der Entwicklung an den Finanzmärkten ab und kann entsprechend stark schwanken, wie die SNB in ihrer Mitteilung betont. Rückschlüsse auf das Jahresergebnis seien daher auch nur bedingt möglich.

Im Startquartal wurde auf dem mengenmässig unveränderten Goldbestand ein Bewertungsgewinn von 7,8 Milliarden Franken erzielt, hingegen resultierte auf den Fremdwährungspositionen ein Minus von 8,2 Milliarden. Bei den Frankenpositionen resultierte ein minimaler Gewinn von 40 Millionen. (awp/mc/ps)

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