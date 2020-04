Ex-UBS-Verwaltungsratspräsident Marcel Ospel gestorben

Basel – Der ehemalige UBS-Verwaltungsratspräsident Marcel Opel ist tot. Hanspeter Hammel alias „Minu“, ein enger Freund Ospels, bestätigte dies gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Hammel erhielt die Information von Ospels Witwe.

Der Basler Ex-Banker starb demnach in der Nacht auf Sonntag im Alter von 70 Jahren an Krebs, wie Hammel weiter sagte. Ospel war der erste Konzernchef der UBS und ab 2001 deren Verwaltungsratspräsident.

Ospel, am 8. Februar 1950 in Basel geboren, stieg 1977 beim Bankverein ein und war dem Haus nur während drei Jahren zwischen 1984 und 1987 untreu, als er bei der Investmentbank Merrill Lynch arbeitete.

Ab April 2001 waltete Marcel Ospel als Verwaltungsratspräsident der UBS. Bis zum Zusammenbruch der US-Immobilienmärkte galt Ospels Leistungsausweis als tadellos – die UBS wurde als umsichtig geführte, grundsolide Bank gesehen.

Allerdings geriet der Banker immer wieder ins Fadenkreuz der Kritik, sei es als es um seine Rolle beim Zusammenbruch der Fluggesellschaft Swissair ging, sei es wegen seiner üppigen Lohnbezüge.

Aufstieg und Fall

Als Investmentbanker stieg Ospel hoch und fiel mit seiner Bank in der Finanzkrise in den Jahren 2007 und 2008 umso tiefer. Die UBS, an der Börse damals rund 300 Milliarden Franken wert, musste einen Milliardenverlust nach dem anderen bekannt geben. Total waren es etwa 80 Milliarden, die die Bank mit Immobilienanlagen in den USA verlor. Die ­Aktionäre verloren noch mehr. Gemessen am Börsenwert waren es 240 Milliarden Franken.

Die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) kam zum Schluss, dass Ospel für die Milliardenverluste auf dem US-amerikanischen Markt mitverantwortlich war. Es wurden Rufe nach einem Rücktritt laut. Im Frühling 2008 verzichtet der 58-Jährige an der Generalversammlung auf die Kandidatur für eine Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident.

Ospel war seit 2006 mit der 25 Jahre jüngeren Unternehmerin Adriana Ospel-Bodmer in dritter Ehe verheiratet. Er war ein umtriebiger Basler Fasnächtler und gern gesehener Gast bei Anlässen wie dem Zürcher Opernball oder dem Sechseläuten. Im Nachruf in der „Basler Zeitung“ bezeichnet Hammel Ospel als „klassischen Basler“. (awp/mc/ps)