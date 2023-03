EY erweitert sein Angebot im Bereich Vergütungs- und Performancemanagement in der Schweiz

Zürich – EY kündigt die Übernahme von Klingler Consultants sowie die Erweiterung des eigenen Dienstleistungsangebots im Bereich Vergütungs- und Performancemanagement in der Schweiz an. Die Themen Vergütung und Zusatzleistungen sind wichtige Wachstumsbereiche. Mit der Integration eines der Marktführer in der Schweiz stärkt die EY-Organisation ihre Position und baut ihr Dienstleistungsangebot und ihre Kapazitäten weiter aus. Klingler Consultants wird in die Ernst & Young AG (EY Schweiz) integriert und Teil des stark wachsenden Workforce Advisory Teams. Die Übernahme wurde per 17. März 2023 vollzogen.

Klingler Consultants ist eine führende Beratungsboutique für Vergütungs- und Leistungsmanagement mit Sitz in Zürich. Mit einem Team aus hochspezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut das Unternehmen Kunden aus allen Sektoren.

Die Übernahme durch EY Schweiz ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Position von EY auf dem Markt für Vergütungsberatung. Christoph Thoma, Organisation & Workforce Transformation Leader, EY Schweiz: „Die Übernahme von Klingler Consultants ermöglicht es EY Schweiz, sein Beratungsangebot im Bereich Vergütungs- und Leistungsmanagement zu erweitern.“ Zum Kerngeschäft von Klingler Consultants gehören Dienstleistungen in den Bereichen Vergütungsstrategie und Umsetzung, Marktpositionierung/Benchmarking, Zusatzleistungen, Lohngerechtigkeit sowie Aus- und Weiterbildung im Bereich Vergütungsmanagement. Das Team People Advisory Services von EY in der Schweiz bietet umfassende Beratungsleistungen in den Bereichen People Experience, Learning, Digital HR, Talent Management, Analytik, Organisationsdesign und HR-Transformation an. Gerard Osei-Bonsu, Managing Partner, People Advisory Services bei EY Schweiz: „Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen werden die bestehenden Teams ergänzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um Kunden in der Schweiz und darüber hinaus zu unterstützen.“

Klingler Consultants wurde 2010 gegründet und verfügt heute über ein hochspezialisiertes Team von Fachleuten. Urs Klingler, Co-Leiter des neuen Reward Teams: „Ich bin stolz, dass wir unsere Erfahrung und unser Fachwissen in ein Professional Services Unternehmen mit starker internationaler Präsenz einbringen können. Durch den Zusammenschluss eröffnen sich den Teams von EY und Klingler Consultants neue Möglichkeiten in einem zunehmend komplexen Marktumfeld.“ Die Teams betreuen ein breit gefächertes Kundenportfolio mit Schwerpunkt auf dem Schweizer Markt. Sie sind auf die Bereiche Finanzdienstleistungen, Gesundheitswissenschaften und Industrie spezialisiert. Durch diese Übernahme wird EY Schweiz bestehenden und neuen Kunden ein noch stärkeres, integriertes Leistungsangebot in den Tätigkeitsbereichen Vergütungsmanagement, Steuerberatung, Rechtsberatung und Mobilitätsberatung bieten. Der Übernahmepreis wurde nicht bekannt gegeben. (EY/mc/ps)

Klingler Consultants