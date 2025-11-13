Felix Brill wird Head of International Locations der VP Bank Gruppe

Vaduz – Der Verwaltungsrat der VP Bank Gruppe hat Felix Brill mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum neuen Head of International Locations ernannt. In dieser Funktion übernimmt er die Verantwortung für das Kundengeschäft in der Schweiz, Luxemburg und Singapur.

Felix Brill übernimmt diese Funktion von CEO Urs Monstein, der sie bisher ad interim ausgeübt hat. In einem Auswahlverfahren, an dem auch externe Kandidaten teilnahmen, konnte er sich erfolgreich durchsetzen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Finanzbranche sowie seiner erfolgreichen Tätigkeit innerhalb der VP Bank Gruppe ist er die ideale Besetzung für diese Position.

Seit Anfang 2025 ist Felix Brill Mitglied der Gruppenleitung und leitet derzeit den Bereich Investment & Client Services. In dieser Rolle verantwortet er die Anlagestrategie sowie das Kompetenzzentrum für Produkte und Dienstleistungen. Als Chief Investment Officer (CIO) wird er weiterhin die Anlagestrategie der VP Bank prägen und die Research- und Investment-Teams direkt führen. Die Verantwortung für Produkte und Dienstleistungen wird er im Zuge seiner neuen Funktion abgeben. Diese werden im Bereich Market Strategy & Client Development unter der Leitung von Rolf Steiner integriert.

Vor seinem Eintritt in die VP Bank war Felix Brill CEO und Chief Economist bei Wellershoff & Partners. Er verfügt über ein Doktorat in Volkswirtschaftslehre der Universität Bern und dem Studienzentrum Gerzensee sowie über ein Masterabschluss in Volkswirtschaftslehre (M.A. Economics) der Universität St. Gallen (HSG).

Urs Monstein, Chief Executive Officer der VP Bank Gruppe sagt: «Felix Brill verbindet strategisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung und geniesst grosses Vertrauen bei unserer internationalen Kundschaft. Ich freue mich sehr über seine Ernennung und darauf, gemeinsam mit ihm die Weiterentwicklung unserer internationalen Märkte voranzutreiben.» (VP Bank/mc/ps)