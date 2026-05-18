Tellco Bank AG ernennt Ravish Patil zum neuen CEO

Schwyz – Die Tellco Bank AG gibt die Ernennung von Ravish Patil zum Chief Executive Officer bekannt. Er hat seine Funktion im Mai 2026 angetreten und verantwortet die nächste Wachstumsphase der Bank sowie die weitere Stärkung im Schweizer Markt.

Ravish Patil verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Technologie und mobile Telekommunikation. Sein Leistungsausweis ist geprägt von Wachstum, Transformation und langfristiger Wertschöpfung. Während 19 Jahren bei UBS bekleidete er verschiedene Senior Leadership Positionen, sowohl in Funktionen mit operativer Ergebnisverantwortung (P&L) als auch in zentralen Fachbereichen, darunter regionale und marktbezogene Führungsrollen im Wealth Management als Managing Director sowie als Market Head und Region Head. Zuletzt war er als Head of Integration für UBS/Credit Suisse Wealth Management International tätig, wo er von der Schweiz aus die komplexe Post-Merger-Integration für die Regionen EMEA, LATAM und APAC International leitete.

Seine berufliche Laufbahn begann Ravish Patil im Technologiebereich bei Wipro in der Sun-Microsystems-Einheit, wo er von Vinod Khosla eingestellt wurde. Anschliessend wechselte er in die Mobilfunkbranche zu Rogers und Bell Canada, wo er Produkte, Kundensegmente und Datendienste erfolgreich aufbaute und skalierte – jeweils mit voller Ergebnisverantwortung. Zudem arbeitete er bei Bain & Company in der Beratung von Unternehmen in Strategie- und Transformationsfragen. Früh in seiner Karriere wurde er vom Magazin «Marketing» als einer der «Top 30 to Watch» in Kanada ausgezeichnet.

Fokus auf die nächste Wachstumsphase

Mit der Ernennung von Ravish Patil stärke die Tellco Bank ihre Position als verlässliche Partnerin für institutionelle Investoren und Schweizer KMU weiter, schreibt die Bank in einer Mitteilung. Seine Erfahrung in Geschäftsentwicklung, Pricing, Digitalisierung und Transformation sowie in der Führung grosser interdisziplinärer Teams werde dazu beitragen, das Geschäft gezielt auszubauen und die Wettbewerbsfähigkeit der Bank nachhaltig zu stärken.

Ravish Patil ist Schweizer und kanadischer Staatsbürger. Er ist CFA Charterholder und verfügt über einen MBA der Richard Ivey School of Business (University of Western Ontario) sowie einen Bachelor of Engineering in Electronics der Bangalore University. (pd/mc/pg)