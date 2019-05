Luzern – Technologische Innovationen und Möglichkeiten verändern den Finanzsektor, wie Künstliche Intelligenz, Blockchain, VR/AR oder Big Data eindrücklich belegen. Fintech und BigTech wie Facebook, Apple oder Google und Telekommunikationsunternehmen setzen alles daran mit disruptiven Technologien die klassischen Akteure zu verdrängen und massgebende Teile der Wertschöpfungskette zu besetzen.

Mit dieser digitalen Revolution gerät der Bankenplatz Schweiz immer mehr unter Zugzwang: Wo sind Änderungen nötig? Wo sind sie möglich? Wo erlaubt? Wie können Schweizer Finanzinstitute und Schweizer Fintech ihre Vorreiterrolle in einem immer globaleren Markt behaupten und ausbauen?

Die Swiss Digital Finance Conference 2019 dient als Netzwerk- und Austauschplattform, an der Akteure aus dem Schweizer Finanzsektor Fragen dieser Art diskutieren und beantworten.

Warum hingehen?

An der Swiss Digital Finance Conference trifft die klassische Finanzwelt auf ihre Herausforderer aus dem digitalen Zeitalter.

Akteure des Schweizer Finanzsektors tauschen sich aus und betreiben Networking.

Teilnehmende entdecken neue Lösungen und Ideen. Sie bekommen Denkanstösse, wie sie diese für ihr Geschäftsmodell anwenden können.

Die Konferenz verschafft dem Publikum einen Überblick über die neuesten Technologie-Trends und wie diese den Finanzsektor beeinflussen.

Teilnehmende lernen die digitalen Möglichkeiten und Werkzeuge der nächsten Generation besser kennen.

Um was geht es?

Digitale Transformation der Finanzdienstleister

Fintech

Mobile Payment, neue Bezahlsysteme, Zahlungen mit Smartphones am Point of Sale und Person-to-Person-Zahlungen, Einführung von Payment Standards

Krypto-Währungen & Distributed Ledger Technology

Roboadvisor & Künstliche Intelligenz

Kulturelle, soziale und ökonomische Implikationen der digitalen Transformation

Neue Geschäftsmodelle finden, bestehende transformieren

E-Commerce

Regulatorische Aspekte

Für wen?

Die Konferenz richtet sich an Business- und IT-Manager, an Spezialisten aus Banken und Versicherungen, Technologie-, Telekommunikations- und Beratungsunternehmen, an Strategie-Verantwortliche, Unternehmensentwickler, Fintech-Unternehmer sowie an alle, die sich für digitale Finanzdienstleistungen interessieren.

Weitere Informationen und Anmeldung….