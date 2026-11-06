Finance Forum Liechtenstein geht am 19. Mai 2027 in Vaduz in die nächste Runde

Am Mittwoch, 19. Mai 2027, geht das Finance Forum Liechtenstein in die nächste Runde. Im Vaduzer Saal treffen sich erneut mehrere hundert Persönlichkeiten aus Finanzwirtschaft, Politik und Wissenschaft, um über die aktuellen Chancen und Herausforderungen am Finanzplatz Liechtenstein zu diskutieren.

Die Teilnehmenden erwartet wiederum ein vielseitiges Programm mit hochkarätigen Gesprächen und Impulsen auf der Hauptbühne, praxisnahen Workshops und einem Side-Event sowie attraktiven Möglichkeiten zum Networking in den Pausen und beim abschliessenden Apéro.

Inhaltlich stehen die zentralen Zukunftsfragen der Finanzbranche im Fokus – von geopolitischen und wirtschaftlichen Veränderungen über Regulierung und Wettbewerbsfähigkeit bis hin zu Innovation, Technologie und der zukünftigen Positionierung des Finanzplatzes Liechtenstein.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Freuen Sie sich auf hochkarätige Persönlichkeiten, überraschende Perspektiven und pointierte Diskussionen zu den Themen, die den Finanzplatz in den kommenden Jahren prägen werden.

Finance Forum Liechtenstein