Kantonsbeitrag für KI-Gesprächspartner für Senioren: Bündner Regierung spricht Kantonsbeitrag

Chur – Die Bündner Regierung gewährt der Grizoon AG, stellvertretend für die gesamte Projektträgergesellschaft, für das Digitalprojekt «Smart Elderly Care Assistant» einen Kantonsbeitrag von maximal 900 000 Franken. Sie spricht den Beitrag im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der digitalen Transformation in Graubünden. Die Gesamtkosten des Projekts sind mit rund 1,99 Millionen Franken veranschlagt.

Gemäss Beschrieb der Grizoon AG bewirkt das Projekt «Smart Elderly Care Assistant» eine digitale Transformation in der stationären und ambulanten Alters- und Langzeitpflege, indem ein KI-gestützter Gesprächspartner für ältere Menschen entwickelt wird. Dieser digitale Gesprächspartner basiert auf künstlicher Intelligenz und nutzt automatische Spracherkennung sowie natürliche Sprachverarbeitung, um in gesprochener Sprache empathisch und situationsbezogen zu interagieren.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Einsatz bei Menschen mit beginnender oder fortgeschrittener Demenz. Der digitale Gesprächspartner erkennt Bedürfnisse, reagiert verbal angemessen und greift frühere Gespräche wieder auf. Die Lösung ergänzt bestehende Pflegeangebote und etabliert neue Interaktionsprozesse zwischen Mensch und Technologie im sensiblen Bereich der Altenpflege.

Zur Projektträgerschaft gehören neben der Grizoon AG die Menzi-Jenny-Gertrud-Stiftung, das Seniorenzentrum Rigahaus, das Bürgerheim Chur, die Alterssiedlung Kantengut, die Spitex Chur sowie die palliative gr. Die Grizoon AG übernimmt die Gesamtleitung und die technische Umsetzung des Projekts. (mc/pg)

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