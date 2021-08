Finance Forum St. Gallen 2021 bietet hochkarätige Speakerinnen und Speaker

St. Gallen – Am Dienstag, 9. November 2021, von 13.30 – 17.15 Uhr findet in den Olma Hallen St. Gallen die neue grosse Finanztagung der Ostschweiz und der zentrale Treffpunkt für Entscheidungsträger, Anleger und Wirtschaftsinteressierte statt. Expertinnen und Experten geben unter dem Motto „Mut zur Zukunft: Anlegen & Investieren 2025“ darüber Auskunft, wie sich die Finanzwelt verändert, was dies für die Zukunft der Wirtschaft bedeutet und welche Schlüsse sowohl private als auch institutionelle Anleger daraus ziehen sollten.

Wir freuen uns besonders auf den St. Galler Regierungsrat Beat Tinner, Finanzprofessor Manuel Ammann, St. Galler-Kantonalbank-CEO Christian Schmid, Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner, SNB-Direktoriumsmitglied Andréa M. Maechler, Corporate-Governance-Expertin Michèle F. Sutter-Rüdisser und Genetikforscher Markus Hengstschläger. Moderiert wird die Tagung von Fernsehjournalist Reto Lipp.

Im Vorfeld finden informative Workshops statt. Abgerundet wird die Tagung durch einen attraktiven Networking-Apéro.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! (Finance Forum St. Gallen/mc/ps)

Jetzt Ticket sichern

Finance Forum St. Gallen

Das Finance Forum St. Gallen wird von namhaften Partnern aus der Privatwirtschaft sowie von Kanton und Stadt St. Gallen unterstützt. Werden auch Sie Teil der ersten Ausgabe des Finance Forum St. Gallen und kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot.

Partner werden