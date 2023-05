FINANZ’23: Gefragte Orientierung in der Zeitenwende

Zürich – Am Donnerstag ist die 24. Ausgabe der grössten Schweizer Finanzmesse erfolgreich zu Ende gegangen. An den beiden Messetagen unter dem Motto «Zeitenwende» zog es 2700 Fachbesucherinnen und -besucher in die Halle 550 nach Zürich Oerlikon. Mit dem Messerfolg, zu dem auch das vielfältige Angebot an rund 100 Roundtables, Expertenvorträgen, Fachpanels und Ausbildungssequenzen beigetragen hat, sind die über 100 Aussteller und die Veranstalter gleichermassen zufrieden.

Mit seinen Standpunkten zu den Herausforderungen und der Zukunft des Finanzplatzes Schweiz stiess UBS-CEO Sergio Ermotti auf grosses Interesse bei den Messebesucherinnen und -besuchern. Im neu lancierten Format «Fireplace Talk» stellte er sich zum Messeauftakt den Fragen von BILANZ-Chefredaktor Dirk Schütz. Über die Krisenfestigkeit der Zentralbanken diskutierte gleichentags Petra Gerlach, stellvertretendes Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank; mit Vertretern der Wirtschaftswissenschaften. Vor diesem Hintergrund fand auch das zum zweiten Mal in der Messe integrierte Crypto Open Forum regen Zuspruch.

Themenschwerpunkte des zweiten Messetags waren das Neudenken und -gestalten bezüglich Produktionsstandorten und Lieferketten der Schweizer Industrie. Der engagierten Diskussion von Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, darunter Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt, folgte ein breites Fachpublikum. Ebenso dem Roundtable zur Energiestrategie Schweiz mit Vertretern von Energieversorgern, der Regulierungsbehörde und des Parlaments.

«Die Messe hat sich in diesen bewegten Zeiten wiederum als Fixpunkt in der Agenda professioneller Anleger erwiesen und konnte ihre Bedeutung als Leitmesse für Finanzdienstleister im B2B-Bereich weiter stärken», resümiert FINANZ’23-Geschäftsführer Bernhard Zosso.

Die FINANZ’24 findet am 24. und 25. April 2024 wiederum in der Halle 550 in Zürich Oerlikon statt. (mc)

FINANZ’23