Finanzsektor steuerte 2024 gut 20 Prozent zu Exporten bei

Zürich – Der Finanzsektor erwirtschaftete 2024 gut ein Fünftel aller Exporte aus der Schweiz. Insgesamt lag die Wertschöpfung der Banken und Versicherungen und deren Mitarbeitern bei knapp 112 Milliarden Franken.

Etwas mehr als jeder fünfte Exportfranken sei im vergangenen Jahr von Banken und Versicherungen erwirtschaftet worden, teilte BAK Economics am Dienstag mit. So trugen Bankdienstleistungen 14,7 Prozent und die Dienstleistungen der Versicherer 5,8 Prozent zu den Dienstleistungsexporten bei.

Mit knapp 524’000 Arbeitsplätzen sei dabei entlang der Wertschöpfungsketten insgesamt eine Wertschöpfung von 111,9 Milliarden Franken erwirtschaftet worden.

Der Beitrag zur direkten Bruttowertschöpfung des Finanzsektors belief sich auf 73,2 Milliarden, wobei dies mit knapp 246’000 Arbeitsplätzen erzielt wurde. Hier ist die Nachfrage nach Vorleistungen, die die Banken und Versicherungen bei Beratungs- und IT-Dienstleistern auslösten, nicht enthalten. Und hier sind auch die Konsumausgaben der Angestellten im Finanzbereich ausserhalb des Sektors nicht mitgerechnet.

Das Institut stützt sich dabei auf Ergebnisse einer Studie, welche durch die Schweizerische Bankiervereinigung SBVg und den Schweizerischen Versicherungsverband SVV in Auftrag gegeben wurde. (awp/mc/ps)

