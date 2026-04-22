Schwyzer Start-up Credura steigt ins Rennen um Swiss Fintech Awards 2026

Zürich – Zehn Startups stehen als Finalisten der Swiss FinTech Awards 2026 fest. Vier von ihnen qualifizieren sich nach einem Pitching-Anlass im Mai für die Endrunde. Die Preisverleihung findet am 23. Juni in Zürich statt. Künstliche Intelligenz (KI) dominiert das Teilnehmerfeld.

Eine Fachjury aus 19 Personen hat aus rund 100 Bewerbungen zehn Start-ups ausgewählt, die als Finalisten an den Swiss FinTech Awards 2026 teilnehmen. Je fünf Unternehmen treten gemäss einer Mitteilung von Finanz und Wirtschaft im Mai in den Kategorien Early Stage und Growth Stage an – vier davon qualifizieren sich für das Finale am 23. Juni in Zürich.

Künstliche Intelligenz prägt das diesjährige Teilnehmerfeld. Rund die Hälfte der Finalisten setzt die Technologie bereits produktiv ein, etwa in der Betrugsbekämpfung, im Outsourcing oder in der Vermögensverwaltung.

In der Kategorie Early Stage stehen Unternehmen in einer frühen Phase der Kommerzialisierung im Fokus. Die Credura GmbH (Freienbach SZ) entwickelt eine App zur Versicherungsberatung und automatischen Vertragsoptimierung. ForenSwiss SA (Zollikofen BE) nutzt generative KI zur Bekämpfung von Online-Kriminalität und Geldwäsche. Die Porters Group AG (Zürich) bietet KI-gestütztes Outsourcing für Bankprozesse und die Qubera AG (Zürich) analysiert alternative Anlagen mit KI-basierter Infrastruktur. Die Wealthcom AG (Zug) digitalisiert Portfolio- und Auftragsverwaltung für Vermögensverwalter.

In der Kategorie Growth Stage bewertet die Jury vor allem Marktpräsenz und Skalierfähigkeit. Die AIDONIC AG (Zug) nutzt Blockchain für die transparente Verteilung von Finanzmitteln, die BLP Digital AG (Zürich) automatisiert Finanz- und Beschaffungsprozesse in Unternehmen. Die Calvin Risk AG (Kloten ZH) entwickelt Lösungen zur Überwachung und Steuerung von KI-Modellen, die Switzerlend AG (Lend) aus Zürich betreibt einen Kreditmarktplatz, der Kreditnehmer direkt mit Investoren verbindet und die Relai AG (Zürich) ermöglicht einen einfachen Zugang zu Bitcoin-Investments.

Die Preisverleihung ist Teil der erstmals stattfindenden Swiss FinTech Week, die vom Finanz und Wirtschaft Forum mitpräsentiert wird. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE)