Findea holt Publikumsanleger an Bord – treibt KI-gestütztes Wachstum voran

Winterthur – Findea, Anbieterin digitaler, effizienter Treuhandlösungen, startet die nächste Wachstumsphase und öffnet sich über die Crowdfunding Plattform CONDA.ch dem breiten Anlegerpublikum. Die Kapitalrunde ist am 19. Juni 2025 erfolgreich gestartet. Bereits konnte gegen 1,5 Million Franken gesichert werden – die Hälfte der anvisierten Summe von 3 Millionen Franken. Das Finanzierungsfenster bleibt bis am 31. August 2025 geöffnet. Die frischen Mittel sollen gezielt in Künstliche Intelligenz und Automatisierung investiert werden.

Der Schweizer Treuhandmarkt hat ein Volumen von mehreren Milliarden Franken, ist jedoch stark fragmentiert und funktioniert weitgehend immer noch analog. Findea ist hier als digitale Vorreiterin ausgezeichnet positioniert, um das enorme Marktpotenzial zu nutzen. Über die zentrale Plattform Findea.ch bietet das Unternehmen vollständig digitale Treuhandservices an (Buchhaltung, Steuern, Lohnbuchhaltung und Wirtschaftsprüfung). «Dank Crowdfunding holen wir nun einen breiten Anlegerkreis mit an Bord. Anlegerinnen und Anleger investieren in ein skalierbares Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Einnahmen, einem erfahrenen Gründerteam und einer klaren Wachstumsstrategie. Überdies lösen wir mit unserem KI-basierten System das Problem des Fachkräftemangels in unserer Branche», führt Michele Blasucci, CEO von Findea, aus.

Mit den frischen Mittel will Findea gezielt in Automatisierung und Künstliche Intelligenz investieren, um Prozesse weiter zu skalieren, die Qualität zu steigern und die Effizienz auf einen neuen Level zu heben. Damit wird Findea die digitale Transformation des Treuhandmarkts vorantreiben.

«Unser Ziel ist es, administrative Hürden für Unternehmen abzubauen und das Finanzmanagement für Start-ups und KMU in der Schweiz nachhaltig zu erleichtern. Unternehmerinnen und Unternehmer sollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und nicht Zeit mit Administration verlieren», so Michele Blasucci.

Die Beteiligung erfolgt über Partizipationsscheine. Investor:innen profitieren von attraktiven Prämien, einer potenziellen Dividende ab 2028 sowie einer Rückkaufoption ab 2030. Insgesamt können bis zu 16,67 % der Unternehmensanteile an Anleger:innen vergeben werden.

Findea.ch erwirtschaftet mit rund 36 Mitarbeitenden jährlich CHF 4,7 Mio. Umsatz und zählt über 1’000 KMU und Start-ups in der Schweiz zu seinen Kunden. Das Unternehmen ist aktuell mit CHF 22 Mio. bewertet. (Findea/mc/hfu)

Weitere Informationen zur Crowdinvesting-Kampagne unter www.conda.ch/findea

