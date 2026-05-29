BDO Webinar: Künstliche Intelligenz (KI) im Unternehmen
Webinar – KI verändert Geschäftsmodelle und Prozesse – bringt aber neue Risiken für Daten, Reputation und Haftung. Dieses Webinar zeigt, wie Sie einen sicheren und strategischen Umgang mit KI im Unternehmen etablieren und Innovation kontrolliert ermöglichen.
Ihr Nutzen:
- Chancen und Risiken von KI verstehen
- KI-Governance im Unternehmen aufsetzen
- Checkliste mit Punkten, die überprüft und bearbeitet werden müssen
Datum: Montag, 7. September 2026
Zeit: 11.00 – 11.45 Uhr