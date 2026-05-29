BDO Webinar: Künstliche Intelligenz (KI) im Unternehmen

Webinar – KI verändert Geschäftsmodelle und Prozesse – bringt aber neue Risiken für Daten, Reputation und Haftung. Dieses Webinar zeigt, wie Sie einen sicheren und strategischen Umgang mit KI im Unternehmen etablieren und Innovation kontrolliert ermöglichen.

Ihr Nutzen:

Chancen und Risiken von KI verstehen

KI-Governance im Unternehmen aufsetzen

Checkliste mit Punkten, die überprüft und bearbeitet werden müssen

Datum: Montag, 7. September 2026

Zeit: 11.00 – 11.45 Uhr

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