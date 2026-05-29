moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

BDO Webinar: Künstliche Intelligenz (KI) im Unternehmen
Künstliche Intelligenz

BDO Webinar: Künstliche Intelligenz (KI) im Unternehmen

BDO Webinar: Künstliche Intelligenz (KI) im Unternehmen
(Bild: BDO, Moneycab)
Von moneycab

Webinar – KI verändert Geschäftsmodelle und Prozesse – bringt aber neue Risiken für Daten, Reputation und Haftung. Dieses Webinar zeigt, wie Sie einen sicheren und strategischen Umgang mit KI im Unternehmen etablieren und Innovation kontrolliert ermöglichen.

Ihr Nutzen:

  • Chancen und Risiken von KI verstehen
  • KI-Governance im Unternehmen aufsetzen
  • Checkliste mit Punkten, die überprüft und bearbeitet werden müssen

Datum: Montag, 7. September 2026

Zeit: 11.00 – 11.45 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt: