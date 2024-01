findependent lanciert zusätzliche Anlagelösung

Aarau – Das Schweizer Fintech-Startup verbreitert die Angebotspalette mit der Lancierung der Anlagelösung Vorsichtig. Der Obligationenanteil beträgt 58% und mit einem Gold-ETF wird zudem erstmals die Anlageklasse Edelmetalle integriert. Die Verwaltungs- und Depotgebühren für die neue Anlagelösung liegen, wie generell bei findependent, zwischen 0.33% und 0.44%. Dies stellt schweizweit den günstigsten Tarif für die Vermögensverwaltung von Retail-Kunden dar.

«Die Abkehr von Negativzinsen in 2023 und die dadurch gestiegene Attraktivität von Anleihen als Anlageklasse, ermöglichen es uns, unser Angebot am defensiven Ende zu erweitern», erläutert Matthias Bryner, Gründer und CEO von findependent. Zudem wird die findependent Anlage-App auch von überraschend vielen Kund:innen im Pensionsalter verwendet, bei denen, im Unterschied zu jüngeren Generationen, nicht mehr der Vermögensaufbau im Vordergrund steht sondern der reale Vermögenserhalt. “Um diesen zu erreichen, eignet sich ein hoher Anleihen-Anteil ideal, kombiniert mit Immobilien, Aktien und Gold, dem Inflationsschutz schlechthin”, erklärt Thorsten Hens, Finanzprofessor an der Uni Zürich und Mitglied des Anlagekomitees von findependent.

Über die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen hat das findependent Anlagekomitee um Prof. Thorsten Hens entschieden. Die Anlagelösung Vorsichtig weist einen Anleihen-Anteil von 58% auf. Diesen deckt findependent zu rund zwei Drittel mit einem ETF auf Staatsanleihen ab und zu einem Drittel mit einem ETF auf Unternehmensanleihen. Die Vermögensverwaltung erfolgt, wie üblich bei findependent, nach dem bewährten und kostengünstigen passiven Anlagestil. (findependent/mc/ps)