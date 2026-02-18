Finma ernennt Alain Girard zum Leiter des Bereichs Banken

Bern – Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) überträgt die Leitung des Geschäftsbereichs Banken an Alain Girard. Er wird seine neue Funktion Anfang April übernehmen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess.

Die Wahl sei nach einer breiten internen und externen Suche auf Girard gefallen, hiess es weiter. Im vergangenen Sommer hatte der frühere Bereichsleiter Thomas Hirschi die Finma verlassen. Seither leitet Simon Brönnimann den Banken-Bereich interimistisch.

Girard arbeitet seit 2015 bei der Finma und leitet seit vier Jahren den Bereich Recovery und Resolution. Dabei war er auch Teil des Krisenstabs zur Bewältigung der CS-Krise. Zudem vertritt Girard die Finma im internationalen Resolution Steering Group des Financial Stability Board (FSB).

«Mit Alain Girard haben wir eine exzellente interne Nachbesetzung für die wichtige Position des Leiters der Bankenaufsicht vornehmen können», wird Finma-Direktor Stefan Walter in der Mitteilung zitiert. Dies ermögliche eine reibungslose Weiterführung der Arbeiten in einer turbulenten und herausfordernden Zeit.

Simon Brönnimann wiederum soll nach der Übergabe die Nachfolge von Girard als Leiter Recovery und Resolution übernehmen. Brönnimann ist seit 2007 bei der Finma tätig. Sie hatte verschiedene Führungspositionen in der Gross- und Kleinbankenaufsicht bekleidet. (awp/mc/pg)