Bern – In der Branche der Versicherungsvermittler tummeln sich laut der Finanzmarktaufsicht Finma viele schwarze Schafe. Die angetroffenen Probleme seien grösser als erwartet, lautet das Fazit der Behörde.

Die Finma überwacht die Branche seit dem Inkrafttreten des Versicherungsaufsichtsgesetzes Anfang 2024 deutlich stärker. Um zu prüfen, ob die Vermittler ihre Pflichten wahrnehmen, führt sie Abklärungen, Untersuchungen und Verfahren durch.

Das Ausmass der «angetroffen Missstände» sei dabei nicht voraussehbar gewesen, heisst es nun in einem Communiqué vom Montag. So seien bis heute über 1000 Vermittler, die ohne Bewilligung tätig waren, aus dem Verkehr gezogen worden. Und auch bei den registrierten Vermittlern gab es Handlungsbedarf. So wurden rund 3200 Streichungen vorgenommen, so dass das Register heute nur noch gut 12’000 Namen umfasst.

Die Missstände reichten laut der Finma von fehlenden Qualifikationen und unerlaubter Tätigkeit über Kaltakquise bis hin zu Falschberatungen und Betrugsfällen. Allein im laufenden Jahr seien in mehreren tausend Fällen Nachberatungen von Kunden angeordnet worden.

Gebühren mehr als verdreifacht

Auf die Branche kommen wegen der vielen schwarzen Schafe nun höhere Kosten zu. Die Finma erhöht die Aufsichtsabgabe für registrierte Vermittler gleich auf 1575 von 475 Franken. Auch die Gebühren für eine Erstregistrierung werden deutlich erhöht.

Die bisherigen Abgaben hätten die Kosten wegen der grösser als erwarteten Probleme nicht gedeckt, heisst es in der Mitteilung. Denn um die Kundinnen und Kunden vor Missbrauch zu schützen, hätten zusätzliche Ressourcen aufgebaut werden müssen. (awp/mc/ps)