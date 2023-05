FlowBank Championship: Sport-Stars übernehmen das Börsenparkett

Zürich – Die Schweizer Online-Bank FlowBank lanciert ein einmonatiges Online-Trading-Turnier mit international berühmten Sportgrössen: die FlowBank Championship. Damit veranschaulicht FlowBank, dass die Finanzmärkte für alle zugänglich sein sollen – und es auch sind.

Für die erste Ausgabe der FlowBank Championship schickt FlowBank neun Sport-Stars ins Rennen. Die FlowBank Championship findet vom 10. Mai bis 10. Juni 2023 statt und ist die erste Online-Trading-Challenge ihrer Art. Hinter diesem Vorhaben steckt ein klares Engagement: FlowBank verfolgt die Mission, die Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen. Zu diesem Zweck stellt die Online-Bank nicht nur innovative Tools und tägliche Börsennews, sondern auch edukative Inhalte zur Verfügung.

FlowBanks neun neue Brand Ambassadors sind:

Pierre Gasly, französischer Formel-1-Rennfahrer

Alexander Zverev, deutscher Tennis-Champion

Jan Blachowicz, polnischer UFC-Spitzenkämpfer

Gianmarco Tamberi, italienischer Hochsprung-Olympiasiger

Dimitrij Ovtcharov, deutscher Tischtennis-Olympiasieger

Rossella Fiamingo, italienische Degenfecht-Weltmeisterin

Kevin Mbabu, Schweizer Fussballspieler

Amna Al Qubaisi, emiratische Rennfahrpionierin

«Mystery Athlete»

Sie alle haben nur ein Ziel: zu gewinnen, sprich die höchste Rendite zu erzielen! Die Entwicklung der jeweiligen virtuellen Tradingkontos kann auf dem Instagram-Kanal von FlowBank in Echtzeit mitverfolgt werden. Den Höhepunkt der FlowBank Championship bildet Mitte Juni eine exklusive VIP-Gala mit allen Teilnehmenden, an der nicht nur bekannt wird, wer gewonnen hat, sondern auch, welcher Star inkognito an der Challenge teilgenommen hat.

«Ich freue mich ungemein, dass die erste Ausgabe der FlowBank Championship startet. Die Challenge ist eine einzigartige Gelegenheit für uns, mit Sport-Stars zusammenzuarbeiten, die unsere Vision teilen und die Finanzmärkte für alle zugänglich und verständlich machen wollen. Das Publikum lernt nicht nur fortschrittlichste Trading-Tools kennen, sondern bekommt auch gut verständliche edukative Inhalte zu komplexen Börsenthemen. Diesbezüglich besteht nach wie vor eine Lücke im Markt, die wir mit FlowBank schliessen», kommentiert Charles Henri Sabet, Gründer und CEO von FlowBank.

Zugriff auf Bildungsinhalte

Die Teilnehmenden der Championship erhalten zudem die Möglichkeit, das gesamte Offering von FlowBank kennenzulernen. Um die Börsen besser zu verstehen und eine eigene Strategie zu entwickeln, werden sie auch auf tiefschürfende Bildungsinhalte zurückgreifen können.

Mit der FlowBank Championship unterstreicht die Online-Bank das Bekenntnis, den Usern das aussergewöhnlichste Handelserlebnis der Schweiz zu liefern und gleichzeitig jegliche Hürden abzubauen, mit dem Investieren zu beginnen.

50’000 Finanzinstrumente

Seit dem Start im November 2020 verzeichnet FlowBank ein starkes Wachstum. Heute haben die User Zugang zu mehr als 50’000 Finanzinstrumenten und können Schweizer Aktien ohne Kommission sowie alle anderen Anlageklassen zu den tiefsten Gebühren in der Schweiz handeln. FlowBank wird auch weiterhin erheblich in seine Technologie investieren, um laufend neue Funktionen und Produkte wie eine Multi-Währungs-Debitkarte anzubieten. FlowBanks Vision ist es, sich als führende Schweizer Online-Bank zu etablieren.

«Als echtes Fintech-Unternehmen sind wir bestrebt, unseren Usern und auch Unternehmen innovative Finanzlösungen anzubieten. Daten und Technologie sind tief verankert in allem, was wir tun, und machen die User-Experience noch personalisierter als bisher», führt Charles Henri Sabet aus. (FlowBank/mc)