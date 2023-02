FlowBank: Tech-Aktienkurse ziehen wieder an

Genf – Tech-Aktien haben sich weitgehend von den grossen Kursverlusten im letzten Jahr erholt. Um von dieser Rallye zu profitieren, empfiehlt das Research-Team von FlowBank, nicht auf grosse Titel wie Apple und Amazon zu setzen, sondern auf Aktien mit einem tiefen Kurs-Gewinn-Verhältnis.

Das letzte Jahr war äusserst schwierig für Tech-Aktien. Ein Blick auf die grossen Tech-Indizes und -ETF zeigt nun aber deutlich, dass der Sektor einen Stimmungsumschwung erlebt. Viele Einzeltitel haben in diesem Jahr kräftige Kursgewinne erzielt, obwohl die Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 gemischt waren.

Grund für die Rallye ist gemäss dem Research-Team von FlowBank, dass die US-Notenbank Fed kürzlich zweimal ihre Zinsentscheidungen revidiert hat und der Vorsitzende Powell anmerkte, dass der Prozess hin zu einer tieferen Inflation in den USA bereits im Gange sei. Als Folge verlor der US-Dollar an Stärke, was die Erholung der Tech-Werte unterstützte.

Positive Bedingungen für Tech-Aktien erwartet

Hinzu kommt, dass die überraschend positiven Daten zur US-Konjunktur darauf hindeuten, dass eine Rezession – sollte sie überhaupt eintreten – weniger schlimm als bisher befürchtet ausfallen dürfte. Vor diesem Hintergrund und in Erwartung, dass die Fed früher als prognostiziert mit der Erhöhung der Leitzinsen aufhören wird, gehen die Expertinnen und Experten von FlowBank in den kommenden Quartalen von positiven Bedingungen für Tech-Aktien aus.

Diese weisen in der Regel ein höheres Beta als andere Sektoren auf. Entsprechend wichtig ist es für Trader, bei jeder Rallye mitzumachen, um das mit der Volatilität verbundene Kurspotenzial auszuschöpfen.

Der Technologiesektor ist jedoch gesättigt und grosse Titel wie Tesla, Apple und Amazon zählen zu den Aktien, die derzeit am meisten gehandelt werden. Daher kann es gemäss dem Research-Team von FlowBank oft attraktiver sein, Anlagechancen anderswo zu suchen, zum Beispiel bei Tech-Aktien mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis und einem entsprechend grossen potenziellen Aufwärtspotenzial.

Drei Aktien mit vielversprechenden Aussichten

Für Anlegerinnen und Anleger lohne es sich beispielsweise, den Blick auf Applied Materials zu richten. Dieses an der Nasdaq kotierte Unternehmen ist auf materialtechnische Lösungen für die Halbleiterindustrie spezialisiert. Dank der massiven weltweiten Nachfrage nach Halbleitern scheint Applied Materials gut positioniert zu sein, um von einer anhaltenden Erholung im Technologiesektor zu profitieren, die ihrerseits die Nachfrage nach Halbleitern weiter anheizen wird.

Die definitiven Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 sind noch nicht verfügbar, der Markt erwartet jedoch einen Gewinn pro Aktie von 1,93 USD und einen Umsatz von 6,687 Mrd. USD. Das würde einem starken Anstieg gegenüber dem Vorquartal entsprechen, in dem das Geschäft bereits besser als erwartet lief. Auf absehbare Zeit sollte die Aktie von Applied Materials entsprechend gut abschneiden.

Ebenfalls interessant dürfte Skyworks Solutions sein. Auch dieses Unternehmen ist an der Nasdaq gelistet und im Halbleitergeschäft tätig. Konkret ist Skyworks Solutions einer der führenden Hersteller von Hochfrequenz- und kompletten Halbleitersystemen für Mobil- und Kommunikationsanwendungen. Eine breitere Tech-Rallye dürfte eine höhere Nachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Skyworks Solutions führen – insbesondere, da Apple einer der Hauptabnehmer ist.

Das Geschäft lief bereits im vierten Quartal 2022 besser als erwartet – pro Aktie machte das Unternehmen einen Gewinn von 2,59 USD (erwartet wurden 2,58 USD) und der Umsatz lag bei 1,329 Mrd. USD (prognostiziert wurden 1,323 Mrd. USD). Die Veröffentlichung der Quartalszahlen führte zu einem Kursanstieg von mehr als 13%.

Nicht zuletzt beobachtet das Research-Team von FlowBank NetApp. Das Cloud- und Datenmanagementunternehmen gewinnt rasch Marktanteile, weshalb es Citi zum Kauf empfiehlt. NetApp hat kürzlich angekündigt, dass es seine weltweite Belegschaft um rund 8% reduzieren wird, was die Kosten in Zukunft erheblich senken dürfte. Das Unternehmen wird in diesem Monat die Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen und erwartet einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD bei einem Umsatz von 1,611 Mrd. USD. (FlowBank/mc/ps)