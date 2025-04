Forvis Mazars Schweiz: Alexandra Lau wird Partnerin und GL-Mitglied

Zürich – Das auf Audit, Tax und Advisory spezialisierte Unternehmen Forvis Mazars gewinnt mit Alexandra Lau eine erfahrene Führungspersönlichkeit für die Geschäftsleitung in der Schweiz. Sie ist per 1. April 2025 als Partnerin und Mitglied der Geschäftsleitung in das Unternehmen eingetreten.

Mit 15 Jahren Führungserfahrung in der Finanzbranche, insbesondere in den Bereichen Strategie, Transformation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, bringt Alexandra Lau wertvolle Expertise mit. In den letzten fünf Jahren war sie Mitglied der Geschäftsleitung der Basellandschaftlichen Kantonalbank, wo sie die Unternehmensstrategie, Wachstums- und Entwicklungsinitiativen sowie das Asset Management verantwortete.

Ihre Karriere erstreckt sich zudem über die Bereiche Consulting, Risk Management und Compliance.

Zeichen für Wachstum und Innovation

«Mit Alexandra Lau gewinnen wir nicht nur eine ausgewiesene Expertin für Transformation und Strategie, sondern auch eine inspirierende Führungspersönlichkeit, die unser Wachstum und unsere Innovationskraft weiter vorantreiben wird“, so Angelo Accardi, CEO von Forvis Mazars in der Schweiz. (mc/pg)