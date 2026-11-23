Zürich – Franklin Templeton legt den Franklin OnChain Euro Liquidity Fund auf. Der weltweit tätige Vermögensverwalter zählt zu den Vorreitern bei digitalen Vermögenswerten. Der neue Fonds gehört zur Luxemburger OGAW-SICAV Franklin Templeton OnChain Funds (FTOCF). Er wird Privatanlegern in Deutschland, Österreich, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und Spanien zur Verfügung stehen. In Italien und der Schweiz richtet sich das Angebot an institutionelle Anleger.

Der Franklin OnChain Euro Liquidity Fund ist ein kurzfristiger Euro-Geldmarktfonds der Kategorie LVNAV (Low Volatility Net Asset Value). Er strebt einen Nettoinventarwert mit geringen Schwankungen an und eignet sich für Anleger, die Kapital erhalten, liquide bleiben und Erträge auf dem Niveau des Euro-Geldmarkts erzielen möchten.

Ziel des Fonds ist ein Anteilwert von 1 Euro. Dazu investiert er breit gestreut in hochwertige, für den Fonds zulässige Geldmarktinstrumente. Diese lauten auf Euro oder sind vollständig gegen Wechselkursrisiken zum Euro abgesichert. Dazu zählen kurzfristige Schuldtitel, Commercial Paper und Einlagenzertifikate. Hinzu kommen zulässige Bankeinlagen und umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos).

Mit der Auflegung baut Franklin Templeton sein Angebot für digitale Vermögenswerte in Europa weiter aus. Immer mehr Anleger prüfen, wie Tokenisierung die Liquiditätssteuerung, die Übertragung von Vermögenswerten und weitere Abläufe im institutionellen Geschäft unterstützen kann. Der neue Fonds ergänzt den Franklin OnChain U.S. Government Liquidity Fund, der im Februar 2025 in Luxemburg aufgelegt wurde.

Christian Leger, Head of Switzerland, sagt: „Anlegern in Deutschland und Österreich bietet der Fonds einen praktischen Einstieg in tokenisierte Anlagen, passend zu ihrem Liquiditätsbedarf in Euro. Sie können neue Möglichkeiten nutzen, Fondsanteile zu halten und einzusetzen, und bleiben dabei in einem vertrauten Anlageumfeld. Dafür ist uns der Austausch mit den Finanzinstituten vor Ort wichtig. Wir sprechen bereits mit Banken und anderen Finanzinstituten in beiden Ländern und freuen uns über weitere Gespräche. Dabei erläutern wir, wie der Fonds funktioniert und welche Vorteile er ihren Kunden bieten kann. Gemeinsam besprechen wir auch die Schritte für die praktische Nutzung.“

Liquidität verwalten mit Blockchain-Technologie

Der Fonds nutzt die von Franklin Templeton entwickelte Benji-Plattform. Über sie werden Anteilsbesitz und Transaktionen mithilfe der Blockchain erfasst. Berechtigte Anleger können ihre Fondsanteile direkt zwischen freigegebenen digitalen Wallets übertragen.

Der Fonds schüttet Erträge täglich aus und legt sie wieder an – an allen 365 Tagen im Jahr. Bei klassischen Fonds erfolgt die Ausschüttung häufig in grösseren Abständen. Anleger können Anteile rund um die Uhr direkt zwischen freigegebenen Wallets übertragen (Peer-to-Peer, P2P). Die Funktion „Intraday Yield“ ordnet die Erträge innerhalb eines Bewertungszeitraums sekundengenau nach der tatsächlichen Haltedauer zu. Das gilt auch, wenn Anteile in diesem Zeitraum den Besitzer wechseln.

Damit verbindet der Fonds kurzfristige Anlagen am Euro-Geldmarkt mit der Möglichkeit, Anteile über die Blockchain zu halten und zu übertragen. Mögliche Anwendungen sind die Liquiditätssteuerung von Unternehmen, Finanzierungsgeschäfte institutioneller Anleger und Übertragungen innerhalb von Unternehmensgruppen. Auch ein Einsatz als Sicherheit oder bei der Abwicklung von Transaktionen ist denkbar. Dafür müssen die jeweiligen regulatorischen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sein.

Sandy Kaul, Head of Innovation bei Franklin Templeton, sagt: „Tokenisierung geht über die digitale Abbildung klassischer Anlageprodukte auf einer Blockchain hinaus. Sie kann grundlegend verändern, wie Vermögenswerte im Finanzsystem gehalten, übertragen und genutzt werden.

Mit dem Franklin OnChain Euro Liquidity Fund bringen wir diese Technologie in die Verwaltung von Euro-Liquidität. Anleger können Fondsanteile zwischen freigegebenen Wallets übertragen. Die Erträge werden ihnen entsprechend ihrer Haltedauer zugeordnet. Das zeigt ganz konkret, wie Tokenisierung Vermögenswerte flexibler nutzbar machen und neue Möglichkeiten für die institutionelle Liquiditätssteuerung eröffnen kann.“

Die Benji-Plattform als Grundlage

Die technische Grundlage des Fonds bildet die Benji-Plattform von Franklin Templeton. Sie verbindet den Handel und die Verwaltung tokenisierter Anlagen mit der Blockchain. Auf dieser Basis legte Franklin Templeton 2021 den weltweit ersten in den USA registrierten Publikumsfonds auf, der Transaktionen und Anteilsbesitz mithilfe der Blockchain erfasst. Heute können Kunden die Plattform über mehrere tokenisierte Geldmarktfonds von Franklin Templeton nutzen. Diese decken unterschiedliche Bedürfnisse institutioneller Anleger und Privatanleger weltweit ab. Die Anteilsführung erfolgt vollständig auf der Blockchain, ohne parallele Register.

Franklin Templeton gehört zu den Vorreitern bei digitalen Anlagen und Blockchain-Anwendungen. Seit 2018 verbindet das Unternehmen die Forschung zu den wirtschaftlichen Grundlagen digitaler Token mit Datenanalyse und technischer Expertise, um neue Lösungen zu entwickeln. (Franklin Templeton/mc/ps)

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