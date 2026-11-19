Zürich – Zuri-Invest hat seine bestehenden Uranbestände in Token umgewandelt und mithilfe einer etablierten Tokenisierungsinfrastruktur ein Produkt entwickelt, das einem breiteren Anlegerkreis zur Verfügung steht. Für die Anleger, die Zertifikate halten, bleibt der Token im Hintergrund.

Von Tom Lyons, Gentwo

Das Uran-AMC von Zuri-Invest war relativ unkompliziert. Die Anleger investierten Geld in eine Zweckgesellschaft (SPV), und diese verwendete das Geld zum Kauf von Uran, das in einer von Cameco betriebenen Anlage in Kanada gelagert war. Im Gegenzug erhielten die Anleger bankfähige Zertifikate, die ein Engagement in der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Urans darstellten. Mit anderen Worten: Die Anleger besassen niemals Uran. Sie besassen einen Anspruch auf das Anlageinstrument. Das Ergebnis war ein Engagement im Uranpreis, ohne dass sie sich um die Beschaffung und Lagerung des Rohstoffs kümmern mussten.

Diese Aspekte wurden von der Zweckgesellschaft abgewickelt, und genau darin lagen die Schwierigkeiten. Auch wenn die Käufe und Verkäufe lediglich Buchungsvorgänge bei der Verwahrstelle betrafen, konnte der Prozess komplex sein. Das Uran selbst musste zwar nicht transportiert werden, doch die Zweckgesellschaft musste dennoch Transaktionen auf dem spezialisierten Markt für physisches Uran abwickeln.

Uran ist ein streng regulierter Rohstoff. Es wird von Fachleuten in sehr grossen Mengen gehandelt. Wenn Investoren also verkaufen wollten, musste der Fonds einen Käufer für eine ungerade Menge auf einem Markt finden, der nicht für kleine Geschäfte ausgelegt war. Das konnte Wochen dauern und trug zu einer hohen Mindestanlage bei.

Die tokenisierte Version

Das neue Produkt behält die Elemente bei, die sich bewährt haben, und ändert diejenigen, die nicht funktioniert haben. Das Uran befindet sich weiterhin bei Cameco, wurde jedoch in ein von Archax verwaltetes Lagerkonto übertragen, das es treuhänderisch im Namen der Token-Inhaber verwahrt. Der digitale Token „xU3O8“ repräsentiert einen anteiligen wirtschaftlichen Besitz des auf diesem Konto verbuchten Urans. Er ist über „metals.io“ erhältlich, die von dem Technologieunternehmen Trilitech betriebene Plattform.

Zuri-Invest tokenisierte sein bestehendes Uran und tauschte das alte Produkt im Verhältnis 1:1 gegen das neue ein. Parallel dazu öffnete das Unternehmen den neuen Tracker für weitere Anleger. Der Tracker kann zudem xU3O8-Token auf dem breiteren Markt erwerben, sodass sich seine zugrunde liegenden Bestände nicht mehr auf das ursprünglich für den AMC von Zuri-Invest erworbene Uran beschränken.

Anleger, die die Token direkt halten möchten, können dies tun. Berechtigte Anleger können den Token über unterstützte Handelsplattformen kaufen und verkaufen, sofern sie die entsprechenden Zugangs- und Wallet-Anforderungen erfüllen. Es gibt jedoch viele institutionelle Kunden, die entweder kein eigenes Wallet haben möchten oder dies aufgrund von Vorschriften oder internen Regeln nicht dürfen. Der Tracker von Zuri-Invest ist also eine Hülle für den Token, der seinerseits das Eigentumsrecht am Uran repräsentiert. Er macht dieses Engagement in Form eines bankfähigen Zertifikats verfügbar, das berechtigte professionelle und institutionelle Anleger über ihre Banken halten können. Die Zertifikatsinhaber besitzen weiterhin eine Forderung gegenüber dem Emittenten und nicht direkt die Token oder das Uran. Das für Anleger bestimmte Format bleibt unverändert. Was sich ändert, ist die Art und Weise, wie das Anlageinstrument das zugrunde liegende Engagement verwaltet.

Was sich durch das Token ändert

Das Token spielt eine wichtige Rolle, wenn auch eher hinter den Kulissen. Hier sind einige der Vorteile:

Maximiert den Uranbestand : Da der Cash-Drag geringer ist, ermöglicht das Produkt eine genauere Nachbildung des Basiswerts

: Da der Cash-Drag geringer ist, ermöglicht das Produkt eine genauere Nachbildung des Basiswerts Kleinere Beträge: Die Mindestanlage sinkt von 100 Zertifikaten auf 10, was etwa 15.000 Dollar entspricht, da das Anlageinstrument sein Uranengagement in wesentlich kleineren Schritten anpassen kann, anstatt mit herkömmlichen Handelslosen auf dem physischen Markt zu handeln.

Die Mindestanlage sinkt von 100 Zertifikaten auf 10, was etwa 15.000 Dollar entspricht, da das Anlageinstrument sein Uranengagement in wesentlich kleineren Schritten anpassen kann, anstatt mit herkömmlichen Handelslosen auf dem physischen Markt zu handeln. Schnellere Transaktionen: Wenn im Rahmen von Anlagen der Kauf oder Verkauf von Basiswerten erforderlich ist, kann das Vehikel seine Token-Bestände über Archax anpassen, anstatt eine separate Transaktion für eine unpraktische physische Menge zu veranlassen. Laut Patrick ermöglicht die neue Konfiguration eine Abwicklung am T+1-Tag, also am nächsten Geschäftstag, auf einer „Best-Effort“-Basis.

Wenn im Rahmen von Anlagen der Kauf oder Verkauf von Basiswerten erforderlich ist, kann das Vehikel seine Token-Bestände über Archax anpassen, anstatt eine separate Transaktion für eine unpraktische physische Menge zu veranlassen. Laut Patrick ermöglicht die neue Konfiguration eine Abwicklung am T+1-Tag, also am nächsten Geschäftstag, auf einer „Best-Effort“-Basis. Einfachere Bewertungen:Bei der täglichen Bewertung des Zertifikats wird der Wert seiner Token und Barmittel abzüglich Gebühren und Kosten herangezogen, wodurch ein einheitliches Verfahren zur Berechnung seines Nettoinventarwerts gewährleistet wird.

Die Vorteile ergeben sich aus der Kombination eines teilbaren Tokens mit einem gemeinsamen Speicher und einer bestehenden Handelsinfrastruktur. Das Instrument ermöglicht Transaktionen in kleineren Beträgen und den Zugang zu einem breiteren Markt von Inhabern. Auch ist die Komplexität nicht vollständig verschwunden. Das Produkt ist nach wie vor von Verwahrungsvereinbarungen und physischer Lagerung abhängig, wobei Eigentumsnachweise beide Aspekte miteinander verbinden. Bei Zuri-Invest wird diese Aufgabe nun über eine gemeinsam genutzte Infrastruktur abgewickelt, anstatt separat innerhalb des eigenen Vehikels organisiert zu werden.

Neu und Vertraut

Das erinnert an Dinge, die wir bereits kennen, wie beispielsweise Tracker und ETFs auf BTC. Anleger können über ein vertrautes Wertpapier in diesen Markt investieren, ohne sich selbst mit der Krypto-Infrastruktur auseinandersetzen zu müssen.

Im Fall von Zuri-Invest verändert der Token zudem die Art und Weise, wie das Anlageinstrument die zugrunde liegende Investition verwaltet. Er verschafft dem Anlageinstrument Zugang zu einem gemeinsamen Pool an Uranbeteiligungen und zu einem Markt für kleinere Transaktionen. Der Tracker kann neue Anleger bedienen, ohne auf die Uranbeteiligungen der ursprünglichen AMC beschränkt zu sein. Für den Zertifikatsinhaber spielt sich vieles davon hinter den Kulissen ab. Die Anlage befindet sich nach wie vor auf einem Bankkonto. Zuri-Invest hat tokenisierte Infrastruktur genutzt, um ein Format zu verbessern, das seine Kunden bereits kennen. (Gentwo/mc/hfu)