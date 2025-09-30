Franklin Templeton Soziale Infrastruktur-Strategie übersteigt Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Euro

Frankfurt / Luxemburg – Franklin Templeton freut sich bekannt zu geben, dass nach Abschluss von vier Transaktionen im Jahr 2025 die diversifizierte Strategie für soziale Infrastruktur, seine diversifizierte Strategie für soziale Infrastruktur, die sich an europäische Investoren richtet, seit ihrer Einführung im Jahr 2018 insgesamt 32 Transaktionen mit einem Bruttovermögenswert von über 1 Milliarde Euro abgeschlossen hat. Die von Franklin Real Asset Advisors (FRAA) verwaltete Strategie ist gemäss SFDR als Artikel 9 klassifiziert und verfolgt neben einer finanziellen Rendite auch positive gesellschaftliche Auswirkungen.

Matthew Williams, Head of Institutional, EMEA, erklärt: “Der europäische Immobilienmarkt hat eine Phase erheblicher Korrekturen hinter sich und steht nun vor einer vielversprechenden Erholungsphase. In den letzten Jahren war der Markt aufgrund von Inflation und höheren Zinssätzen mit Herausforderungen konfrontiert, die zu einem deutlichen Rückgang der Immobilienwerte führten. Aktuelle Marktdaten deuten jedoch darauf hin, dass die Korrektur weitgehend abgeschlossen ist. Da die Zinssätze nun wieder sinken, steht der Markt vor einem Wachstum, sodass jetzt ein besonders attraktiver Zeitpunkt für Investitionen in soziale Infrastruktur in Europa ist.”

Die vier neuen Investitionen, die mit Kapital von institutionellen Anlegern aus neun Ländern unterstützt werden, umfassen Pflegeheimportfolios in Grossbritannien und Frankreich, eine psychiatrische Klinik in Paris und eine Hochschuleinrichtung in Toulouse, Frankreich. Diese zusätzlichen Akquisitionen, die mit langfristigen Mietverträgen gesichert sind, tragen zu einem gut diversifizierten und wirkungsvollen Portfolio in acht europäischen Ländern und fünf sozialen Infrastruktursektoren bei. Darüber hinaus verfügt das FRAA-Investmentteam über eine starke Pipeline mit Investitionsmöglichkeiten in Höhe von über 1,2 Milliarden Euro in ganz Europa und rechnet damit, in den kommenden Monaten weitere Transaktionen zu tätigen.

Raymond Jacobs, FRAA Managing Director und Portfoliomanager kommentiert: “Wir sind mit den Fortschritten der Strategie für soziale Infrastruktur seit ihrer Einführung im Juli 2018 und der siebenjährigen Erfolgsbilanz von Investitionen mit doppeltem Renditeziel sehr zufrieden. Die Nachfrage nach sozialen Infrastruktur-Assets ist nach wie vor höher als das Angebot, und im Gegensatz zu anderen Sektoren wie Büro-, Einzelhandels- oder Gastgewerbeimmobilien bleibt die Bedeutung sozialer Infrastruktur unabhängig von der Phase des Konjunkturzyklus bestehen, wodurch sie historisch gesehen weniger volatil und widerstandsfähiger sind. Das neue Marktumfeld ist durch motivierte Verkäufer und Entwickler gekennzeichnet, was insbesondere im Bereich der sozialen Infrastruktur Chancen für den Erwerb stabiler, ertragsgenerierender Vermögenswerte und die Verfolgung von Wertsteigerungs- oder Entwicklungsprojekten schafft. Starke Fundamentaldaten, wertsteigernde Kreditaufnahmen und steigende Transaktionsvolumina schaffen die Voraussetzungen für einen sehr attraktiven Jahrgang für neues Kapital. Das Unterangebot und die hohe Nachfrage nach moderner sozialer Infrastruktur verbessern die Chancen auf eine starke Performance mit bewährtem Schutz vor Kursverlusten zusätzlich.“

Der bewusste Ansatz von FRAA bei Investitionen in soziale Infrastruktur trägt zu sieben der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bei: (3) Gesundheit und Wohlergehen; (4) hochwertige Bildung; (6) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen; (7) bezahlbare und saubere Energie; (8) menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum; (11) nachhaltige Städte und Gemeinden; (16) Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen.

Klaus Schmid, FRAA Managing Director und Head of Acquisitions fügt hinzu: „Wir sind begeistert von der Qualität der 2025 erworbenen Immobilien. Die Verkäufer haben sich mit den neuen Marktbedingungen abgefunden und sind motiviert, aus anderen Gründen als nur dem Preis zu verkaufen. Dies ermöglicht es uns, nicht nur nach stabilen, ertragreichen Vermögenswerten zu suchen, sondern auch nach Möglichkeiten zur Wertsteigerung und Entwicklung, bei denen unser Kapital direkt zur Quantität und Qualität der sozialen Infrastruktur in ganz Europa beiträgt.“

Die Strategie investiert in physische Sachwerte, die soziale Dienstleistungen beherbergen und ermöglichen und so zum Aufbau starker Gemeinschaften beitragen. Die Strategie investiert in Kern- und Wertsteigerungsanlagen, die sich in oder in der Nähe von grossen Gemeinden in der Eurozone, in Grossbritannien und in Skandinavien befinden. Beispiele für soziale Infrastrukturanlagen sind Einrichtungen des Gesundheits- und Bildungswesens, sozialer und bezahlbarer Wohnraum sowie Gebäude im Zusammenhang mit Justiz, Notfall- und Bürgerdiensten.

FRAA, ein Pionier im Bereich der Investitionen in soziale Infrastruktur, verwaltet seit 1984 globale und regionale private Immobilien- und Real-Asset-Portfolios für Investoren und verfügt über Erfahrungen aus mehreren Marktzyklen. Gestützt auf die Stärke und Stabilität von Franklin Templeton bietet FRAA umfangreiche Ressourcen zur Unterstützung privater Real-Asset-Investitionen. (Franklin Templeton /mc/ps)

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.ftinstitutionalemea.com/institutional/investment-capabilities/investment-themes/social-infrastructure

Franklin Templeton