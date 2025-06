Franklin Templetons Partnerschaft mit eToro für Open Architecture UCITS ETF Target-Date Lösungen erschliesst neue Anlegersegmente

Frankfurt – Franklin Templeton gibt seine neue Partnerschaft mit der Trading-Plattform eToro bekannt, die die Einführung von sechs neuen, UCITS-ETF-«Smart Portfolios» der Marke eToro vorsieht. Die Expertise dafür stammt von Franklin Templeton Investment Solutions (FTIS), dem globalen Multi-Asset Lösungsanbieter unter dem Dach von Franklin Templeton. Diese neuen Target-Date-Lösungen sind seit dem 24. Juni für die eToro-Anlegergemeinschaft zugänglich.

eToro bietet über 110 vorgefertigte «Smart Portfolios» an. Diese sind in der Regel langfristige Anlageportfolios, die vom eToro Investment Office kuratiert werden. Je nach ihren individuellen Zielen können die Anleger bestimmte «Smart Portfolios» in ihr eigenes Anlagedepot kopieren. Das kopierte Portfolio passt automatisch die aktuellen und zukünftigen Positionen an, wobei keine Portfolioverwaltungsgebühren anfallen.

Jenny Johnson, CEO und Präsidentin von Franklin Templeton, sagt: «Wir freuen uns über die Partnerschaft mit eToro. Durch die Kombination unserer umfassenden Expertise bei ETF Target-Date Portfolios mit deren innovativen Social-Investing-Plattform können wir einem sehr breiten Anlegerpublikum, inklusive der neuen Generation von „Digital Natives“, ergebnisorientierte Anlagelösungen anbieten. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Franklin Templeton, seine Kundenreichweite durch innovative Vertriebskanäle zu erweitern und damit seine Position an der Spitze des globalen digitalen Vermögensökosystems zu behaupten.»

Yoni Assia, CEO und Mitbegründer von eToro, sagt: «Wir sind begeistert, diese neue Reihe von Target-Date Portfolios einzuführen, die von Franklin Templetons Expertise bei Multi-Asset Lösungen geleitet werden. Ob sie nun investieren, um ein Haus zu kaufen oder einen Notgroschen anzulegen, Target-Date Portfolios bieten eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Dies ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, Privatanlegern langfristige Anlagelösungen zu bieten, unabhängig davon, wo sie sich auf ihrer Investitionsreise befinden.»

Zunächst werden sechs «Smart Portfolios» mit offener Architektur, die auf die Expertise von Franklin Templeton Investment Solutions (FTIS) zurückgreifen gemanagt, mit Anlagehorizonten zwischen drei und zehn Jahren für die Nutzerbasis von eToro zugänglich sein. FTIS stellt eToro OGAW-ETF-Aktien- und Rentenportfolios sowie eine sogenannte „Glidepath“ Formel3 zur Verfügung, um spezifische diversifizierte «Smart Portfolios» mit Zieltermin zu erreichen.

Matthew Harrison, Head of Americas (ex-US), Europe & UK, kommentiert: «eToro hat sich einen guten Namen gemacht, indem es das Investieren zugänglicher gemacht hat, insbesondere für diejenigen, die von Experten kuratierte «intelligente Portfolios» wünschen, ohne jedes Detail selbst verwalten zu müssen. Durch die Integration des Fachwissens von FTIS im Bereich der Vermögensallokation mit der benutzerfreundlichen Plattform von eToro bieten wir den Anlegern ein leistungsstarkes Tool zur Diversifizierung ihrer Portfolios und zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele, während sie gleichzeitig die Social Investing Handelsfunktionen nutzen, für die eToro bekannt ist.»

Sandy Kaul, Head of Innovation bei Franklin Templeton, fügt hinzu: «Weltweit sehen wir eine Nachfrage der Anleger nach stärker personalisierten, zielorientierten Portfolios, die risikoangepasste Renditen bieten. Selbstentscheider, die ihre Investitionsreise mit dem Handel von digitalen Vermögenswerten oder Aktien begonnen haben, suchen jetzt zunehmend nach Diversifizierung und personalisierten Portfolios, die ihnen helfen, langfristig stabile Ergebnisse zu erzielen. Durch diese Partnerschaft wollen wir diesen Bedarf mit Hilfe der marktführenden Technologie und der digitalen Nutzererfahrung von eToro erfüllen.»

Franklin Templeton Investment Solutions betreut eine Vielzahl institutioneller Kunden, von Staatsfonds über öffentliche und private Pensionskassen bis hin zu Multi-Asset-Privatkunden in aller Welt. Das Markenzeichen des FTIS-Ansatzes ist ein zentrales Forum – das Investment Strategy and Research Committee (ISRC) -, das eine Top-Down-Sicht über alle Anlageklassen hinweg entwickelt und die Erkenntnisse der FTIS-Teams von Fundamental- und Quantitative-Research-Experten integriert. FTIS verwaltet ein Vermögen von ca. 87 Mrd. USD, wovon ca. 14,7 Mrd. USD in Form von Target-Date-Strategien verwaltet werden. (Franklin Templeton/mc/ps)

Franklin Templeton

eToro