Freedom24 plant Eröffnung einer Niederlassung in Genf im ersten Quartal 2027

Genf – Freedom24, die europäische Investitionsplattform der an der Nasdaq notierten Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), plant die Eröffnung einer Niederlassung in Genf im ersten Quartal 2027 und legt damit einen Zeitplan für die Präsenz in der Schweiz fest, die das Unternehmen seit September prüft. Das Unternehmen wird ein lokales Team aufbauen und Beziehungen zu den Finanz-, Technologie- und Forschungskreisen in der ganzen Schweiz knüpfen.

Die Wahl des Standorts ist bewusst getroffen worden. Genf vereint internationale Finanzwelt, Vermögensverwaltung und institutionelles Know-how mit dem Zugang zu erstklassigen Forschungseinrichtungen, Technologieunternehmen und einem etablierten Innovationsökosystem. Freedom24 sieht darin eine Chance, beim Ausbau seines europäischen Geschäfts und bei der Erschliessung neuer Kooperationsbereiche auf diesen Stärken aufzubauen.

„Genf vereint mehrere Stärken, die für unsere langfristige Strategie besonders relevant sind: internationale Finanzwelt, institutionelles Vertrauen und aussergewöhnliches intellektuelles Kapital“, sagte Evgenii Tiapkin, CEO von Freedom24.

Das Unternehmen beabsichtigt, eine bedeutende lokale Präsenz aufzubauen, mit Schweizer Finanzinstituten und Technologieunternehmen zusammenzuarbeiten und zu ermitteln, wo seine Erfahrung im Bereich digitaler Finanzdienstleistungen einen Mehrwert schaffen kann. Eine weitere Dimension ergibt sich jedoch aus dem breiteren Technologie-Ökosystem der Freedom Holding Corp., die ihre digitale Infrastruktur in Kasachstan, dem grössten operativen Markt der Gruppe, ausbaut.

Sieben Rechenzentren in Kasachstan

Über Freedom Telecom hat die Gruppe ein Netzwerk aus mehr als 6.000 Kilometern optischer Kommunikationsleitungen und sieben Rechenzentren in ganz Kasachstan aufgebaut. Ihr Geschäftsbereich Freedom Cloud bietet Cloud-Dienste für mehr als 3.400 Kunden aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor an, während ein neues Rechenzentrum in der Nähe von Almaty derzeit entsteht.

Zudem treibt der Konzern seinen „Freedom AI Super Cluster“ voran, der Anwendungen in den Bereichen Regierung, Wirtschaft und wissenschaftliche Forschung unterstützen soll. Das Projekt wird schrittweise entwickelt, wobei in der ersten Phase der Einsatz der NVIDIA-B300-Technologie geplant ist. Führungskräfte von Freedom haben eine anfängliche Kapazität von etwa 4 MW skizziert, wobei die Inbetriebnahme für das zweite Quartal 2027 angestrebt wird und das längerfristige Ziel darin besteht, bis Ende 2027 eine Gesamtkapazität von etwa 50 MW zu erreichen.

Verbindungen zwischen Finanztechnologie, internationaler Forschung und KI

Für Freedom24 bietet die Entwicklung dieser Kompetenzen innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe die Gelegenheit, Verbindungen zwischen Finanztechnologie, internationaler Forschung und der praktischen Anwendung von KI zu erkunden.

„Die Schweiz verfügt über herausragende Forschung, Ingenieurtalente und Zugang zu Kapital, während Kasachstan bedeutende Rechenkapazitäten im Bereich der KI aufbaut“, sagte Tiapkin. „Wir sehen Chancen, diese Stärken zu verbinden und vielversprechende Technologien dabei zu unterstützen, den Sprung von der Forschung in die praktische Anwendung zu schaffen.“

Freedom24 ist besonders daran interessiert, mit Schweizer Institutionen und Unternehmen in den Bereichen angewandte KI, vertrauliches Computing, vertrauenswürdige KI-Infrastruktur und Daten-Governance zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen ist bestrebt, potenzielle Kooperationsbereiche mit Forschungseinrichtungen wie der ETH Zürich und der EPFL sowie mit Technologieunternehmen und Investoren zu erkunden, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, wie wissenschaftliches Fachwissen und kommerzielle Erfahrung die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien unterstützen können.

Der Dialog hat bereits begonnen. Am 30. Oktober nahmen Vertreter der Geschäftsbereiche von Freedom an der Konferenz „From Lab to Market“ teil, die vom Geneva Center for Neutrality in der Société de Lecture organisiert wurde. Die Veranstaltung brachte Teilnehmer aus Wissenschaft, Finanzwesen und Technologie zusammen, um zu erörtern, wie die Schweiz ihre Stärke in der KI-Forschung in kommerziell erfolgreiche Unternehmen umsetzen kann.

Für Nicolas Ramseier, Präsident und Mitbegründer des Geneva Center for Neutrality, spiegelt die Diskussion einen umfassenderen Wandel in der Art und Weise wider, wie Länder über Technologie denken. „Souveränität bedeutet hier nicht Selbstversorgung. Es geht darum, unsere Abhängigkeiten selbst zu wählen, anstatt unter ihnen zu leiden. Die Datenverarbeitung ist zu einer Infrastruktur geworden, so wie es früher die Energieversorgung oder das Eisenbahnnetz waren“, sagte er. Mit Blick auf die Pläne von Freedom, in der Schweiz präsent zu sein, fügte er hinzu: „Wir begrüssen diese Präsenz.“

Jay Woods, Chief Global Strategist bei Freedom Capital Markets, vertrat bei der Veranstaltung das US-Geschäft der Gruppe. Er hob die institutionelle Stabilität, die internationalen Verbindungen und die Forschungsstärken der Schweiz hervor und betonte, wie wichtig es sei, auf lokales Fachwissen zurückzugreifen, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen sowie Daten und geistiges Eigentum zu schützen, während die Einführung von KI an Fahrt gewinnt.

Generalpartner der Salesforce FIDE-Weltmeisterschaft 2026

Das Engagement von Freedom in der Schweiz setzt sich den ganzen November über fort. Die Freedom Holding Corp. ist Generalpartner der Salesforce FIDE-Weltmeisterschaft 2026, die vom 22. November bis zum 12. Dezember in der Schweiz stattfindet. Die Eröffnungsfeier findet am 22. November im Palais des Nations in Genf statt, während die Weltmeisterschaft selbst in der Fondation Martin Bodmer in Cologny ausgetragen wird.

Am 25. November planen Vertreter von Freedom, darunter Timur Turlov, CEO der Freedom Holding Corp., an dem EPFL Investor Day in Lausanne teilzunehmen. Die Veranstaltung bietet eine weitere Gelegenheit, mit den Forschungs-, Start-up- und Investorengemeinschaften der Universität in Kontakt zu treten.

Langfristiger Ansatz

Tiapkin betonte, dass Freedom24 einen besonnenen, langfristigen Ansatz verfolge. „Wir verfolgen einen langfristigen Ansatz, beginnend mit einem lokalen Team und der Schaffung der Grundlagen für eine sinnvolle Zusammenarbeit. Zukünftige Dienstleistungen werden auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten und in Übereinstimmung mit den geltenden schweizerischen regulatorischen Anforderungen entwickelt“, sagte er.

Für Freedom24 soll Genf zu einer Basis für dauerhafte Beziehungen in einem der international am besten vernetzten Finanzzentren Europas werden. Das Unternehmen möchte einen Beitrag zum Schweizer Fintech- und Innovationsökosystem leisten und gleichzeitig Möglichkeiten erkunden, seine europäischen Erfahrungen mit den technologischen Fähigkeiten der gesamten Unternehmensgruppe zu verknüpfen. (Freedom24/mc/hfu)