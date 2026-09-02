Freedom24 prüft Standort in Genf als Teil einer langfristigen Schweiz-Strategie

Genf – Für Freedom24, die europäische Investmentplattform und das Finanztechnologieunternehmen der Freedom Holding Corp., ist die Schweiz ein Markt von langfristigem strategischem Interesse. Aktuell prüft das Unternehmen die Möglichkeit, eine Niederlassung in Genf zu eröffnen.

Im Zentrum dieser Prüfung stehen Bereiche, in denen sich die ausgewiesene Expertise der Schweiz mit den bestehenden Kompetenzen von Freedom24 ergänzt. Dazu zählen die Vermögensverwaltung, digitale Finanzinfrastrukturen sowie verantwortungsvolle Künstliche Intelligenz (KI) und Data Governance. Dabei werden unter anderem Geschäftsmodelle betrachtet, die den stark beziehungsorientierten Ansatz der Schweizer Vermögensverwaltung mit den proprietären Technologien der Freedom Group verbinden.

Zur bestehenden europäischen Infrastruktur von Freedom24 gehören die hauseigene Investmentplattform Tradernet sowie Neo Compliance, ein KI-gestütztes System für Compliance- und Risikomanagementprozesse. Diese technologische Erfahrung fliesst in die Analyse des Schweizer Marktes ein. Sie bildet eine wesentliche Grundlage für die Frage, welche Rolle ein künftiger Standort in Genf für die europäische Entwicklung des Unternehmens spielen könnte.

Parallel zur Marktevaluierung und der Ausarbeitung langfristiger Pläne beabsichtigt Freedom24, den Austausch mit Akteuren der Schweizer Finanz-, Technologie- und Forschungslandschaft weiter zu intensivieren.

„Die Schweiz setzt seit jeher die Massstäbe in der Vermögensverwaltung, bei institutioneller Disziplin und im Kundenvertrauen“, erklärt Evgenii Tiapkin, CEO von Freedom24. „Genf ist für uns daher der logische Ausgangspunkt, um zu untersuchen, wie sich diese Stärken mit unserer Technologie und unserer operativen Erfahrung in Europa bündeln lassen. Wir betrachten den Markt mit einer langfristigen Perspektive und werden unsere Pläne sorgfältig, im Dialog mit lokalen Akteuren und im Einklang mit den Schweizer Regulierungsvorschriften gestalten.“

Sämtliche künftigen Aktivitäten in der Schweiz werden im Einklang mit den geltenden regulatorischen Anforderungen strukturiert und setzen die entsprechenden behördlichen Genehmigungen voraus. Weitere Details wird Freedom24 im Zuge der fortschreitenden Marktanalyse bekannt geben . (Freedom24/mc/hfu)