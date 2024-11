Führungswechsel beim Verband Schweizerischer Kantonalbanken

Bern – Die Direktion des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) wird Mitte 2025 neu besetzt. Der langjährige Direktor Hanspeter Hess tritt per 30. Juni 2025 in den Ruhestand. Als Nachfolger hat der Verwaltungsrat Oliver Buschan gewählt.

Der Verwaltungsrat des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) hat Oliver Buschan per 1. Juli 2025 zum neuen VSKB-Direktor gewählt. Der studierte Ökonom bringt umfassende Erfahrung im Bankwesen, in der Finanzmarktaufsicht und in der Interessenvertretung mit. Seine berufliche Laufbahn begann Oliver Buschan im Bankensektor, bevor er im Jahr 2000 zur Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) wechselte. Während elf Jahren war er dort in verschiedenen leitenden Funktionen tätig, ehe er 2011 zurück in den Finanzsektor ging, wo er für die UBS Group verschiedene komplexe Organisationsentwicklungs-, Innovations- und Digitalisierungsprojekte leitete. Unter anderem verantwortete er als Leiter Corporate Governance über mehrere Jahre das Policy Framework und die Corporate-Governance-Standards des Unternehmens. 2020 übernahm er als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Finanzmarkt & Regulierung der Schweizerischen Bankiervereinigung SBVg. In dieser Rolle prägte er die Gestaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen für die Banken in der Schweiz massgeblich mit.

Oliver Buschan folgt auf Hanspeter Hess, der Mitte des nächsten Jahres in den Ruhestand geht. Hanspeter Hess trat 1995 in die Geschäftsstelle des Verbands ein und wurde 2006 zum Direktor ernannt. Während seiner langjährigen Amtszeit prägte Hanspeter Hess die politische Arbeit des Verbands entscheidend und stärkte dessen Position als bedeutende Stimme im Schweizer Bankenwesen.

Hess hat den Verwaltungsrat frühzeitig über seine Absichten in Kenntnis gesetzt. Dieser hatte so die Möglichkeit, die Nachfolge mit genügend Vorlauf zu regeln. Der Führungswechsel erfolgt Mitte 2025. Oliver Buschan wird seine Funktion als VSKB-Direktor per 1. Juli 2025 antreten. (pd/mc/pg)