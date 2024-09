Geschäftsbericht der VP Bank Gruppe erreicht beim Schweizer Geschäftsberichte-Rating den 3. Platz

Vaduz – Der Geschäftsbericht 2023 der VP Bank Gruppe belegte erneut einen Spitzenplatz beim diesjährigen Schweizer Geschäftsberichte-Rating. Er wurde mit dem dritten Platz in der Gesamtwertung ausgezeichnet. Die Spitzenrangierung bestätigt die hohe Qualität der Unternehmenskommunikation und stellt erneut die gestalterische Kreativität der VP Bank unter Beweis.

Das Schweizer Geschäftsberichte-Rating 2024 bewertete die Geschäftsberichte von 235 Unternehmen, darunter die im Swiss Performance Index (SPI) vertretenen Firmen sowie weitere bedeutende Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz. Der Geschäftsbericht 2023 der VP Bank Gruppe wurde in der Kategorie Gesamtwertung mit dem dritten Platz ausgezeichnet und befindet sich damit bereits zum dritten Mal auf den Podestplätzen innerhalb der letzten fünf Jahren.

Daniela Jenni, Leiterin Corporate Communications der VP Bank: «Der Geschäftsbericht wurde von der Konzeption bis zur Umsetzung In-house erstellt, daher freuen wir uns besonders über die hervorragende Platzierung. Unternehmen sollten die Berichterstattung als Chance sehen, mit ihren verschiedenen Stakeholdern in den Dialog zu treten. Dabei wird die Verknüpfung von finanziellen und nichtfinanziellen Informationen immer wichtiger.»

Die Bewertung wurde von drei spezialisierten Jurys durchgeführt, die aus Designexperten, Finanzfachleuten sowie Textern bestanden und die Besten in den Kategorien Value Reporting, Design und Text sowie die Besten in der Gesamtwertung auszeichneten.

Der Geschäftsbericht der VP Bank steht Ihnen auf der VP Bank Webseite unter «Investor Relations / Finanzinformationen» zur Verfügung. Den Online-Geschäftsbericht 2023 können Sie hier abrufen. (VP Bank/mc/ps)