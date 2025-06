VP Bank Spotanalyse: Schweizer Inflationsrate wieder negativ

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Zinssenkung der SNB auf 0 % so gut wie abgemacht.

Die Schweizer Inflationsrate liegt im Mai bei -0.1 %. Sie fällt damit erneut in den negativen Bereich.

Noch vor drei Jahren galt es als abwegig, dass die Teuerung wieder unter 0 % rutschen würde. Doch der starke Franken vergünstigte den Import von Waren so stark, dass davon ein teuerungsdämpfender Effekt ausging. Die Kerninflationsrate sinkt auf 0.5 %.

Eine Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) um 25 Basispunkte auf 0 % in zwei Wochen ist so gut wie abgemacht. Oder um es anders zu formulieren: Derzeit gibt es kaum Argumente, die für ein Stillhalten der eidgenössischen Währungshüter sprechen.

Die Frage an den Finanzmärkten ist ohnehin nicht, ob die SNB auf 0 % senkt, sondern was danach folgt. Aus unserer Sicht dürften Negativzinsen auch für die SNB ein ungeliebtes Instrument sein, als Mittel der letzten Wahl wird es aber im Zweifelsfall wohl dennoch zum Einsatz kommen. Devisenmarktinterventionen sind aufgrund zu befürchtender US-Sanktionen so gut wie ausgeschlossen.

Da sich die SNB die Einführung von Negativzinsen nicht leicht machen dürfte, ist für die September-Sitzung tatsächlich von einem vorläufigen Festhalten an den Nullzinsen auszugehen.