GKB erneut mit Rating «AA» bewertet

Chur – Die Graubündner Kantonalbank (GKB) erhält im neuesten Bericht der Ratingagentur S&P Global erneut die Bewertung «AA». Ausschlaggebend für dieses Rating sind die breite Ertragsbasis, die hohe Kapitalausstattung und die Staatsgarantie des Kantons Graubünden.

S&P Global hält in ihrer Beurteilung fest, dass die GKB vorwiegend in ihrer Heimatregion und den angrenzenden Kantonen tätig ist und ihr Schwerpunkt auf Hypothekarkrediten für Wohnimmobilien sowie der Kreditvergabe an KMU liegt. Mit einem lokalen Marktanteil von rund 60 Prozent entfallen ca. 40 Prozent des kantonalen Hypothekarvolumens auf die GKB. Das verdeutlicht die bedeutende Rolle der Bank im Finanzierungsgeschäft in Graubünden.

«Die erneute Bestätigung des ausgezeichneten «AA» Ratings ist ein Beleg für die Stabilität der GKB. Sie zeigt, dass die Bank der Bündnerinnen und Bündner finanziell sehr solide aufgestellt und eine verlässliche Partnerin für ihre Kundinnen und Kunden ist», sagt CEO Daniel Fust.

Der Ausblick von S&P Global für die GKB bleibt stabil. Dazu tragen insbesondere die Ertragsstärke der Bank, die hohe Kapitalisierung und die starke Verankerung im Kanton samt der Staatsgarantie bei. (pd/mc)