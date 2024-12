GKB lanciert zwei neue Anlagefonds

Chur – Mit dem «Climate Leaders Global Equities» und dem «Staatsanleihen Welt ESG» lancierte die Graubündner Kantonalbank (GKB) im Dezember 2024 zwei neue Anlageprodukte. Der Climate Leaders Aktienfonds ist Teil der GKB-Nachhaltigkeitsvision und stärkt die Positionierung der Bank als Anbieterin von Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug.

Seit 2020 bietet die GKB sämtliche ihrer eigenen Fondslösungen ausschliesslich mit Nachhaltigkeitsbezug an. Mit der Lancierung der zwei neuen Fonds erweitert die GKB ihre Palette an aktiv verwalteten Anlagelösungen.

Aktienfonds «Climate Leaders Global Equities»

Der Climate Leaders Fund strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dies geschieht durch Investitionen in qualitativ hochwertige und innovative Unternehmen, die in ihrer Branche zu den Vorreitern beim Erreichen von Klimazielen gehören. Ziel ist es, eine kohlenstoffarme Wirtschaft über die gesamte Wertschöpfungskette zu begünstigen. «Jeder Sektor spielt eine wichtige Rolle auf dem Weg zur global grünen Wirtschaft. Wir sind überzeugt, dass Unternehmen, die in ihrer Branche führend sind und positive Klimamassnahmen ergreifen, langfristig erfolgreicher sind als ihre Mitbewerber», sagt Daniel King-Robinson, Leiter Thematische Anlagen bei der GKB. Weitere Informationen zum Fonds.

Obligationenfonds «Staatsanleihen Welt ESG»

Ziel des neuen Staatsanleihen-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Obligationenmärkte zu partizipieren. Der nachhaltige Obligationenfonds investiert breit diversifiziert nach einem aktiven Investment-Ansatz in ausgewählte globale Staatsanleihen. Dank ihren defensiven Eigenschaften sind Anleihen ein wichtiger Baustein in einem gemischten Anlageportfolio. Weitere Informationen zum Fonds.

Verantwortlich für die Festlegung der jeweiligen Anlagestrategie ist das Investment Center der GKB. Über 40 ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten beobachten und analysieren das Geschehen an den globalen Finanzmärkten, managen das Kundenvermögen in Vermögensverwaltungsmandaten und Fondslösungen und geben Einschätzungen zu Marktentwicklungen und Trends. (GKB/mc/hfu)