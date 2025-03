Global X ETFs: Der Goldpreis erreicht ein Allzeithoch – das sind die Gründe

Der Goldpreis hat die Marke von 3000 US-Dollar überschritten und damit ein Allzeithoch erreicht. Gründe dafür sind geopolitische Spannungen, Handelsunsicherheiten und wirtschaftliche Verschiebungen. Zentralbanken weltweit haben ihre Goldreserven aufgestockt.

von Roberta Caselli, Research-Analystin bei Global X ETFs

Der Goldpreis hat die psychologische Marke von 3000 US-Dollar überschritten. Der Goldpreis profitiert zwar von den allgemeinen Rahmenbedingungen, aber zu den aktuellen Treibern gehören vor allem die Spannungen im Nahen Osten und die Sorgen über die Abschwächung der US-Wirtschaft. Die Frage ist nun, ob sich der Goldpreis weiterhin oberhalb der psychologischen Marke halten kann. Ein möglicher Rückgang könnte auf Gewinnmitnahmen oder auf die Liquidität zurückzuführen sein, da Manager manchmal erfolgreiche Goldpositionen auflösen, um Aktienverluste auszugleichen, insbesondere in Zeiten hoher Liquidität.

Diesmal scheint der Anstieg jedoch robuster zu sein und durch strukturelle Aufwärtsfaktoren und einen Anstieg der ETF-Bestände gestützt zu werden. Da die Sorgen vor einem Handelskrieg und einer makroökonomischen Abschwächung zunehmen, kaufen die Zentralbanken mehr Gold, und die Nachfrage nach goldgedeckten ETFs steigt an.

Der Goldmarkt scheint also weiterhin von einer Kombination aus geopolitischen Spannungen, Handelsunsicherheiten und wirtschaftlichen Verschiebungen zu profitieren.

Auf der Nachfrageseite haben die Zentralbanken weltweit ihre Goldreserven aufgestockt. Die chinesische Zentralbank hat ihre Goldbestände den vierten Monat in Folge aufgestockt und unterstreicht damit ihren strategischen Schritt, einen Puffer gegen wirtschaftliche Unwägbarkeiten aufzubauen. Auf der Anlegerseite verzeichneten mit Gold unterlegte ETFs einen starken Anstieg der Zuflüsse, wobei insbesondere chinesische Anleger ihre Bestände erhöht haben, da die Regierung die Vorschriften angepasst hat, um Versicherern den Kauf von Gold zu ermöglichen.

Angesichts der Besorgnis über die handels- und geopolitische Agenda der US-Regierung strömen die Anleger in Scharen zu Gold als sicherem Hafen. Diese Zölle haben Bedenken hinsichtlich der Inflation und eines potenziell langsameren Wirtschaftswachstums geweckt, was die Erwartung von Zinssenkungen durch die US-Notenbank anheizt. Die Marktteilnehmer könnten sich nun auf die Fed-Sitzung am 19. März konzentrieren, um Hinweise auf die neuen Konjunktureinschätzungen der Fed und die Pressekonferenz des Vorsitzenden Jerome Powell zur Ausrichtung der Politik zu erhalten.

Angesichts des historischen Anstiegs des Goldbarrens in diesem Jahr werden die Bergbauunternehmen trotz einer Verzögerung wahrscheinlich weiterhin profitieren. Da das Metall schneller von positiven Aspekten profitiert als die Bergbauunternehmen, stehen letztere an zweiter Stelle. Insgesamt sind die Aktienkurse von Goldminenunternehmen stark mit dem zugrundeliegenden Rohstoff korreliert und weisen generell eine höhere Volatilität auf als die Rohstoffe selbst; in der Tat gelten sie als gehebelte Anlage in Gold. Goldminenunternehmen haben in der Vergangenheit in Bullenmärkten Goldbarren geschlagen, da sie eine operative Hebelwirkung zur Verbesserung der Erträge und Aktienkurse einsetzen. (Global X ETFs/mc)