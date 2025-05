Vanguard ETF-Monatsbericht: Anleger investieren trotz Volatilität weiter in ETFs

Von Jonathan Decurtins, Senior Sales Executive bei Vanguard Schweiz

Der positive Trend der vergangenen Monate setzte sich auch im April fort. Trotz erheblicher Marktvolatilität investierten Anleger insgesamt 19,6 Milliarden US-Dollar in europäische ETFs.

Mit einem Nettoneuvermögen von 16,8 Milliarden US-Dollar standen Aktien-ETFs an erster Stelle, Anleihe-ETFs kamen auf ein Plus von 2,5 Milliarden US-Dollar.

Anleger trotzten den Zollturbulenzen und investierten insgesamt 19,6 Mrd. USD in europäische ETFs, die damit seit Jahresbeginn bereits auf ein Neuvermögen von 111,5 Mrd. USD kommen. (Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres waren es lediglich 64,6 Mrd. USD.) Mit 16,8 Mrd. USD entfiel der Grossteil der Kapitalflüsse auf Aktien-ETFs und hier insbesondere auf Core-Exposures; AnleiheETFs wiesen ein Neuvermögen von 2,5 Mrd. USD aus, das erneut vor allem in Strategien für extrem kurze Laufzeiten floss. Anlegerinnen und Anleger nutzen ETFs zunehmend, um sich für ein turbulentes Marktumfeld aufzustellen, wie die April-Zahlen deutlich machen.

Die Verlagerung von US-Aktien in andere Märkte beschleunigte sich im April, besonders Strategien für Industrieländer und Europa sowie globale Exposures waren gefragt. Daher beendeten US-Aktien-ETFs den April mit Nettoabflüssen in Höhe von 1,8 Mrd. USD (März: -1,3 Mrd. USD). ETFs auf Aktien aus Industrieländern wiesen dagegen Nettozuflüsse in Höhe von 4,5 Mrd. USD aus, und auch Strategie für Europa, den Euroraum und Deutschland sowie globale ETFs konnten deutlich zulegen.

Alternative und Multi-Asset-ETFs beendeten den Monat ebenfalls im Plus, Rohstoff ETFs wiesen dagegen Abflüsse aus.

Übersicht

ETF- Anleger lassen sich durch Zölle nicht abschrecken

Kumulative ETF-Kapitalflüsse der letzten 12 Monate nach Assetklasse (Mrd. USD)

Quelle: ETFbook; Stand: 30. April 2025.

Aktien-ETFs

Core-Aktien-ETFs trotz Volatilität mit Mittelzuflüssen

Kapitalflüsse nach Segment: Laufender Monat (Mio. USD)

Quelle: ETFbook; Stand: 30. April 2025. Zur „Segment“-Kategorie gehören Aktien-ETFs auf bestimmte Marktkapitalisierungssegmente wie Small Cap, Mid Cap und Large Cap. „Market Access“-ETFs investieren in schwer zugängliche Märkte wie Schwellenländer. Die „Basket“-Kategorie umfasst Strategien, die mehrere Aktien als Basiswerte kombinieren, z. B. FAANG-Aktien.

Mit einem Nettoneuvermögen in Höhe von 18,4 Mrd. USD standen Core Equity ETFs erneut an der Spitze, Smart-Beta- und optionsbasierte ETFs folgten mit einem Plus von 1,4 Mrd. bzw. 814 Mio. USD mit deutlichem Abstand auf den Plätzen 2 und 3. Schlusslichter waren Nachhaltigkeits- und Segment-ETFs mit Nettoabflüssen in Höhe von 2,5 bzw. 1,4 Mrd. USD.

US-Aktien-ETFs kommen durch Zollunsicherheit unter Druck

Nettoneuvermögen von Aktien-ETFs nach Region: Laufender Monat (Mio. USD)

Quelle: ETFbook; Stand: 30. April 2025. Die Kategorie „Welt“ enthält keine Schwellenländer.

ETFs auf Industrieländeraktien beendeten den Monat mit Nettomittelzuflüssen in Höhe von 4,5 Mrd. USD; Strategien für Europa und die Eurozone folgten mit 3,2 bzw. 2,8 Mrd. USD auf den Plätzen 2 und 3, und auch ETFs auf globale Aktien konnten deutlich zulegen (+2,0 Mrd. USD). US-Strategien wiesen dagegen bereits im dritten Monat in Folge Abflüsse in Höhe von 1,8 Mrd. USD aus (März: -1,3 Mrd. USD).

Anleihe-ETFs

Ultra-Short Maturity Bond ETFs weiter an der Spitze

Nettoneuvermögen von Anleihe-ETFs nach Kategorie: Laufender Monat (Mio. USD)

Quelle: ETFbook; Stand: 30. April 2025.

ETFs auf Anleihen mit extrem kurzer Laufzeit konnten im April 3,7 Mrd. USD einsammeln und damit nach dem positiven Vorjahr auch in den ersten vier Monaten des neuen Jahres zulegen. Staatsanleihen-ETFs folgten mit einem Nettoneuvermögen in Höhe von 2,2 Mrd. USD auf Platz 2, Schlusslichter waren HighYield und Corporate Bond ETFs mit Nettoabflüssen in Höhe von 1,3 bzw. 1,0 Mrd. USD.

Euroraum-Strategien erneut besonders gefragt

Nettoneuvermögen von Anleihe-ETFs nach Region: Laufender Monat (Mio. USD)

Quelle: ETFbook; Stand: 30. April 2025.

Mit einem Plus von 2,1 Mrd. USD führten ETFs auf Anleihen aus dem Euroraum das Feld im April an und beendeten bereits den vierten Monat in Folge im Plus. ETFs auf deutsche Bundesanleihen standen mit 1,1 Mrd. USD auf Platz 2. Schlusslichter waren ETFs auf Anleihen aus Schwellenländern mit Nettoabflüssen in Höhe von 1,0 Mrd. USD.